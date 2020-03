Un premier cas de COVID-19 à la Chambre des communes

La députée fédérale Kamal Khera a annoncé mercredi soir avoir contracté la COVID-19.

«Samedi soir, j’ai commencé à développer des symptômes grippaux à la maison et je me suis immédiatement isolé. J’ai été testée pour la COVID-19 lundi, a expliqué dans un gazouillis la représentante libérale de Brampton-Ouest, en Ontario. La nuit dernière, on m’a informée que j’ai été testée positive à la COVID-19.»

La députée a ajouté suivre les recommandations des autorités de se mettre en quarantaine et de surveiller ses symptômes, alors qu’elle se montrera absente durant sa convalescence.

«Alors que je ressens encore les symptômes, je reste positive. Je sais que beaucoup de Canadiens sont dans de pires situations. Mes pensées vont aux familles qui ont été affectés par cette crise sanitaire.»

Les travaux de la Chambre des communes sont suspendus depuis le 13 mars jusqu’au 20 avril. Toutefois, un groupe restreint de députés ont dû siéger mardi et mercredi pour adopter le plan économique d’urgence pour venir en aide aux Canadiens affectés par l’épidémie.