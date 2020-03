Un restaurant de Québec fait preuve d'imagination pour traverser la crise de COVID-19

Obligés de fermer leurs portes en raison de la pandémie de COVID-19, les propriétaires d'un restaurant de Québec ont décidé d’offrir «un concept différent et réconfortant pour les gens à la maison pour le week-end».

«Lundi 16 mars, on a pris la dure décision de fermer nos établissements. Ce sont trois commerces qui ont fermé. On a réfléchi à la proposition qu’on pourrait faire pour satisfaire nos clients», a expliqué Karen Therrien, copropriétaire du groupe La Tanière, à l’émission Franchement dit sur QUB radio, jeudi.

D’où l’idée d’un service de livraison et de cueillette de repas prêts pour trois jours, soit les vendredis, samedis et dimanches.

Au menu, «des produits du Québec» pour «l’entrée, le plat principal et le dessert».

«On a toujours été extrêmement proche de nos producteurs et depuis que La Tanière existe, en 1977, pour nous, il est hors de question que nous laissions tomber des gens avec qui on travaille main dans la main depuis des années», a expliqué Mme Therrien.

Cette dernière, «très heureuse de la réponse» des gens de Québec envers les coffrets pour emporter, rappelle qu’il est possible de «placer les demandes via le site web» du restaurant La Tanière.