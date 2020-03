Coronavirus: vers un report de l’US Open de golf

L’US Open de golf, troisième levée du Grand Chelem qui doit se dérouler du 18 au 21 juin, devrait être reporté en raison de la propagation de nouveau coronavirus, rapporte jeudi le New York Post.

L’Association américaine de golf (USGA) espère organiser le tournoi plus tard cet été, affirme le quotidien new-yorkais.

L’US Open se dispute au Winged Foot Golf Club à Mamaroneck, dans l’État de New York, et la nouvelle date dépendra de la façon dont la région, la plus touchée actuellement du pays, se remet de la pandémie de Covid-19.

Le parcours a été fermé la semaine dernière lorsque le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a publié un décret interdisant toutes les activités non essentielles en réponse à l’épidémie de coronavirus.

Interrogée par le New York Post, la directrice de la communications de l’USGA, Beth Major, a néanmoins déclaré jeudi que «rien n’est officiel à ce stade». «Évidemment, nous en parlons, sachant ce qui se passe à New York en ce moment».

L’USGA a indiqué espérer prendre une décision concernant l’US Open à la mi-avril.

Les deux premiers tournois majeurs de la saison, le Masters d’Augusta et le championnat PGA, ont eux déjà été reportés.

Le circuit PGA s’est mis sur pause le 13 mars. Actuellement, tous les tournois prévus pour la mi-mai ont été reportés ou annulés.