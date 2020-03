Des organismes demandent au gouvernement d’augmenter le crédit d’impôt pour solidarité

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté et une trentaine d’organisations nationales ont pressé vendredi le gouvernement du Québec d’augmenter le crédit d’impôt pour solidarité.

• À lire aussi: [EN DIRECT VENDREDI 27 MARS] Les derniers développements de la pandémie

• À lire aussi: COVID-19: flambée des prix des aliments à prévoir

• À lire aussi: COVID-19: à la banque alimentaire pour la première fois de leur vie

Dans une lettre ouverte (ci-bas) envoyée au premier ministre François Legault et au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, les organismes redoutent que les plans d’urgence pour aider économiquement les Québécois laissent dans l’angle mort les personnes les plus pauvres.

Seules des mesures provenant du gouvernement fédéral ont été annoncées, et elles ne seront remises qu’en mai.

«Que faire, entre-temps, pour ceux et celles qui ont besoin d’une aide financière immédiate? Il est à craindre que plusieurs n’aient d’autre choix que de se priver, dans l’intervalle, de médicaments, de nourriture et d’autres besoins pourtant essentiels», peut-on lire dans la lettre.

La solution envisagée est d’augmenter le crédit d’impôt pour solidarité, qui est versé chaque mois aux 2,9 millions de ménages les moins fortunés.

Cette mesure aurait l’«avantage de cibler précisément les personnes ayant les besoins de liquidités les plus criants», croient les organismes.

Lettre ouverte

Les prochaines semaines risquent d’être particulièrement éprouvantes pour les personnes en situation de faible revenu qui n’ont accès ni au Programme d’aide temporaire aux travailleurs, ni à la Prestation canadienne d’urgence, ni à l’assurance-emploi, ni à aucun gain de travail.

Les mesures annoncées par le gouvernement fédéral pour venir en aide aux personnes et aux familles à faible revenu (bonification de la TPS et de l’Allocation canadienne pour enfants) ne seront disponibles qu’au mois de mai. Que faire, entre-temps, pour ceux et celles qui ont besoin d’une aide financière immédiate? Il est à craindre que plusieurs n’aient d’autre choix que de se priver, dans l’intervalle, de médicaments, de nourriture et d’autres besoins pourtant essentiels.

Une solution envisageable pour remédier à la situation serait de se servir du crédit d’impôt pour solidarité pour augmenter rapidement le revenu des ménages québécois à faible revenu. Le recours à ce crédit d’impôt, dont bénéficient déjà 2,9 millions de ménages, aurait comme avantage de cibler précisément les personnes ayant les besoins de liquidités les plus criants.

Il est urgent d’agir.

Vous trouverez ici la liste des groupes appuyant notre demande jusqu’à maintenant.

Veuillez recevoir, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Ministre, nos salutations distinguées.

Pour le Collectif pour un Québec sans pauvreté,

Sylvain Caron, président du conseil d’administration

Virginie Larivière, porte-parole

Serge Petitclerc, porte-parole

À VOIR AUSSI