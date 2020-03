«Le chaos»: une nouvelle série intense destinée au Club illico

Une autre série promettant des moments intenses viendra bonifier l'offre du Club illico l'an prochain. Intitulée Le chaos, la production développée à partir d'une idée de Josélito Michaud comptera 10 épisodes.

Grâce à elle, on suivra 10 jeunes troublés après survécu à une tragédie survenue lors du concert de leur idole. Un sombre événement qui a fauché la vie de plusieurs des spectateurs présents. Ceux et celles qui ont échappé à la mort doivent de leur côté négocier avec des séquelles.

C'est Stéphan Beaudoin (Alerte Amber, L'heure bleue) qui aura pour tâche de mettre en images la soirée d'horreur et le parcours qu'emprunteront par la suite certains jeunes. Les textes seront signés par Gabriel Sabourin – une première expérience de la sorte pour le comédien – et Geneviève Simard.

La date de début du tournage et la distribution ne sont pas encore connues. Le projet prendra vie à la suite d'une collaboration entre la compagnie Amalga, Productions Keep It Simple et Québecor Contenu.

Enchaînant les productions originales à succès, Club illico a récemment lancé Mon fils, un drame où s'immisce la schizophrénie. La série met en vedette Antoine L'Écuyer, Élise Guilbault, Émilie Bierre et Patrice Godin. Les six épisodes sont en ligne.