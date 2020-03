Partout dans le monde, on commence à paniquer à cause des stocks de masques médicaux.

Dans certains pays, on est passé de: ils ne protègent que ceux qui seraient atteints du virus, à: ils sont indispensables. De: nous en avons suffisamment, à: on n’en aura pas assez pour suffire à la demande.

Le système de santé commence à en gérer la moindre utilisation.

Dans tous les pays, les stocks d’équipements médicaux sont à la baisse et la production peine à en assurer le renouvellement.

Quand on songe qu’un chargement de masques destinés aux Italiens a été détourné en République tchèque! Petit jésus de Prague, où étais-tu?

Quarantaine obligatoire!

Le gouvernement fédéral a fait preuve de laxisme. Dès les premières vagues de retour des voyageurs, on aurait dû mettre en place des mesures strictes dans les aéroports et aux postes frontaliers. Combien de gens sont rentrés d’Europe et d’Asie sans être inquiétés?

Aussitôt que le gouvernement a donné le signal du départ aux snowbirdrs et à ses ressortissants à l’étranger, il aurait fallu instaurer une quarantaine obligatoire et ne pas en laisser l’application à la bonne conscience du citoyen.

En tardant à émettre une loi stricte, le gouvernement a mis la population à risque

Consolons-nous, c’est bien pire ailleurs.

Au Royaume-Uni, Boris Johnson a été d’une négligence grave. Macron a mis du temps avant de frapper le poing sur la table. Poutine est aussi transparent qu’un chef du KGB. Le joker orange semble perdre davantage de lobe frontal chaque jour.

Quelle partie de la phrase «Restez chez vous!» avons-nous tant de mal à comprendre?

Observer une distance physique dans les lieux publics, est-ce si difficile?

L’Union européenne autorise la collecte des données mobiles des Français pour combattre le coronavirus afin de suivre l’évolution de la pandémie. En prime, ça permet de vérifier si vous respectez les mesures de confinement. Un journaliste a demandé à François Legault s’il songeait à faire appel aux compagnies de téléphonie cellulaire...

Depuis le 19 mars, je n’ai pas mis le nez dehors.

Je réponds aux appels de mon ado hyperactive de 88 ans, qui trompe l’ennui comme elle peut. Elle me dit que je suis bien ennuyante quand je n’ai rien de nouveau à lui raconter.

- Moman, je reste enfermée chez moi!

Je viens de recevoir un appel de la secrétaire du cabinet mondial d’astrologie! Désolée ma belle, aujourd’hui je suis Pitbull ascendant Doberman.

Dieu merci, à 13 heures le docteur Arruda était fidèle au rendez-vous.

Ô Horacio de bleu marine vêtu, que vous êtes craquant!

Votre raffinement agit sur moi tel un médicament.