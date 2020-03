Les cloches des églises retentiront tous les dimanches

MONTRÉAL | Les cloches des églises catholiques du Québec vont retentir tous les dimanches pendant 10 minutes, à partir de 12 h, et ce, jusqu'à Pâques.

C’est ce qu’a annoncé vendredi l'archevêque de Montréal, monseigneur Christian Lépine, et l'évêque auxiliaire à Québec, monseigneur Marc Pelchat.

L’objectif, a-t-on expliqué, est de lancer un message d'espérance au plus grand nombre de personnes et ainsi de faire écho à la fraternité qui se manifeste actuellement en cette période de confinement pour cause de coronavirus.

«Cette initiative est une façon de démontrer notre solidarité et notre fraternité avec les personnes, les familles, surtout les plus fragilisées, avec les malades et leurs proches, et valoriser également le dévouement du personnel de la santé et de tous ceux qui veillent à la sécurité et au bien-être de notre ville», a indiqué Mgr Lépine, dans un communiqué.

«Nous souhaitons que les cloches familières réchauffent les cœurs, en particulier ceux de nos personnes aînées qui sont confinées et peuvent se sentir davantage seules ou inquiètes», a ajouté Mgr Pelchat, responsable intérimaire de l'archidiocèse de Québec.