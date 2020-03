Message aux aînés(es)

Photo courtoisie

Rosaire Roy (photo), président de la FADOQ, régions de Québec et Chaudière-Appalaches, a pris la plume pour s’adresser à ses 95 000 membres répartis dans quelque 167 clubs. Dans un premier temps, il veut dire à tous les aînés que son organisation est active plus que jamais et ce que vous soyez membres ou non de la FADOQ. Voici ce qu'il écrit: « Il est impératif de respecter les consignes, d'éviter les rassemblements et les sorties à l'extérieur. Ne soyons pas les multiplicateurs de ce fléau. Nos parents et nos grands-parents ont vécu de terribles épidémies, ils ont connu des guerres. À ce moment, ils connaissaient leurs ennemis. Par contre aujourd'hui, l'ennemi est invisible, sournois. C'est grâce à notre vigilance et notre courage que nous pourrons gagner la bataille et retourner à une vie normale où nous pourrons retrouver notre monde ». Monsieur Roy conclu sa lettre de cette façon: « Il est important de faire d'autres activités pour ne pas être en détresse psychologique, comme la lecture, la musique, la cuisine, etc. Écrire une lettre peut revenir à la mode. Ensemble, nous avons bâti un Québec dont on peut être fiers. À nous de donner l'exemple et de participer à l'élimination de cet ennemi impitoyable, la COVID-19 ».

En ce jour

Photo courtoisie

Le 27 mars 2006. L'industrie touristique des Cantons-de-l'Est et du Québec tout entière subit un dur coup avec la destruction par les flammes de l'un de ses joyaux, l'Auberge Hatley (photo). Si le bâtiment et le terrain dominant le lac Massawippi à North Hatley sont évalués à deux millions de dollars, le contenu de l'auberge et la prestigieuse cave à vin font grimper la somme des pertes à quelque cinq millions de dollars.

Anniversaires

Photo courtoisie

Derek Aucoin (photo), ex-lanceur droitier des Ligues majeures de baseball atteint d’une tumeur incurable au cerveau, 50 ans...Sylvain Larocque, humoriste et auteur humoristique québécois, 53 ans...Fergie, chanteuse pop américaine, animatrice et actrice, 45 ans...David Coulthard, ex-pilote de Formule 1, 49 ans...Mariah Carey, chanteuse américaine, 50 ans...Bernard Labadie, chef d'orchestre fondateur des Violons du Roy en 1984, 57 ans...Quentin Tarantino, réalisateur, producteur, scénariste et acteur américain, 57 ans...Denis Gagné, co-animateur de télé québécois (L’épicerie), 62 ans...Richard et Marie-Claire Séguin, auteur-compositeur-interprète, 68 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 27 mars 2019. Lawrence Rhodes (photo), 79 ans, ancien directeur artistique des Grands Ballets canadiens (1989-1999)...2018. Stéphane Audran, 85 ans, muse du cinéaste français Claude Chabrol...2017. Benoît L’Herbier, 65 ans, concepteur publicitaire, auteur et communicateur...2015. Jean-Guy Faucher, mari de l’ex-député et ministre Marguerite Blais...2015. Daundre Barnaby, 24 ans, l'un de sprinters les plus prometteurs de l’équipe d'athlétisme du Canada...2014. James Schlesinger, 85 ans, homme politique américain, directeur de la CIA en 1973, secrétaire à la Défense entre 1973 et 1975 puis secrétaire à l'Énergie entre 1977 et 1979...2007. André « Toto » Gingras, 69 ans, photographe Journal de Montréal...2002. Dudley Moore, 66 ans, acteur, compositeur et scénariste britannique...1999. Julien Bessette, 69 ans, comédien québécois.