Naterro: la santé, même en période confinement!

Naterro, qui propose une large sélection de produits homéopathiques, cosmétiques et plus encore, a dû fermer son accès au public, mais continue de servir ses clients par téléphone et en ligne.

Les consultations sont offertes au téléphone, de 10 h à 17 h, du lundi au samedi. Naterro propose une large sélection de produits livrés rapidement partout au Québec et offre actuellement 10 % de rabais sur une première commande avec le code « site2020 ».

Photo courtoisie

Envie de profiter de cette période de confinement pour vous refaire une santé? Rendez-vous sur le site web de Naterro pour y dénicher d’excellents articles sur des sujets santé.

♦ Information et commande : naterro.com