La Banque du Canada baisse son taux directeur

OTTAWA | La Banque du Canada a annoncé vendredi une autre baisse de son taux directeur, qui atteint désormais 0,25 %.

«Cette décision non prévue fait passer le taux directeur à sa valeur plancher et a pour objectif de soutenir le système financier canadien et l’économie pendant la pandémie de COVID-19», a fait savoir la banque centrale dans un communiqué.

L’institution a fait savoir que la crise sanitaire actuelle a des conséquences sérieuses pour les Canadiens et pour l’économie, tout comme la chute marquée des prix mondiaux du pétrole.

Cette nouvelle baisse de 0,25 suit celle du début du mois qui était alors de 0,5 %.

«Les ajustements effectués (par la Banque) amortissent les effets des chocs en diminuant les coûts d’emprunt, a-t-on précisé. Ses efforts pour maintenir le fonctionnement du système financier aident la population et les entreprises à continuer d’avoir accès au crédit.»