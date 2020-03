Ruée des Québécois vers les banques alimentaires

Un peu partout au Québec, de nouveaux visages se présentent dans les banques alimentaires pour y trouver de quoi manger après avoir perdu leur emploi. Les demandes de dépannage risquent même de doubler pour atteindre 800 000 par semaine, préviennent les banques alimentaires du Québec.

À en croire la file d’attente qui s’étirait longuement jeudi devant l’organisme La Bouchée Généreuse de Québec, il faudra ajouter la faim à la longue liste des contrecoups de la COVID-19.

Des dizaines de personnes, plusieurs n’ayant jamais mis les pieds dans des organismes d’aide, y attendaient de quoi nourrir leurs familles.

« On ne pensait pas avoir besoin de faire appel à des ressources alimentaires un jour. Mais là, on n’a pas le choix », racontent Willy Alcis et Laurianna Florian.

« On a trois enfants, le logement, deux autos à payer, des paiements à gauche et à droite. J’ai fait mes demandes de chômage, mais pour l’instant, je n’ai toujours pas de réponse », explique M. Alcis, qui se retrouve dans l’incertitude comme des milliers d’autres Québécois.

Le frigo et les poches vides

À Beauport, parmi la dizaine de personnes qui faisait la file devant la banque alimentaire l’Entraide Agapè, Luc, un carrossier de 59 ans, s’y trouvait pour la première fois de sa vie. La mise sur pause du Québec et la fermeture du garage où il travaille cette semaine l’ont « pris de court ».

« Je n’ai pu ben ben d’argent donc j’ai décidé d’arrêter », lâche-t-il.

Luc représente exactement les citoyens ciblés par le premier ministre François Legault, qui insistait jeudi pour que les gens « ne soient pas gênés de demander de l’aide ».

« Ça ne me fait pas plaisir d’être ici, confie Luc, mais il faut bien qu’on mange ».

Cinq minutes après être entré, l’homme est ressorti avec une boîte remplie de denrées, et même le sourire aux lèvres. « Je vais être bon pour un bout, je suis content », dit-il.

C’est pour ces sourires que le directeur général de l’Entraide Agapè a réduit les critères d’admissibilité au dépannage.

Habituellement, l’organisme vient en aide à environ 150 personnes par semaine, parfois 200, mais cette semaine, ce sera 300 et plus.

Le double

Du côté des Banques Alimentaires du Québec, on soutient que les demandes d’aide risquent de doubler rapidement.« En temps normal, on dessert environ 450 000 personnes par semaine. [...] On remarque déjà une hausse, on devrait maintenant desservir plus de 800 000 personnes par semaine », explique Claudia Gastonguay.

