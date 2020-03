Savoir s’adapter! Une distillerie de Québec au service du réseau de la santé

La Distillerie Vice & Vertu de Québec transforme sa production pour fabriquer du désinfectant destiné aux installations du réseau de la santé.

« Les distilleries québécoises emboîtent le pas parce que le besoin est réel, a expliqué Franck Sergerie, copropriétaire de Vice & Vertu Distilleries. Il y a une pénurie. » L’entreprise utilise un résidu de son procédé, une partie de l’alcool qui est utilisé pour fabriquer ses produits et qui est impropre à la consommation humaine. Pour obtenir le produit désinfectant voulu, elle recourt à l’expertise d’un professeur de l’Université Laval.

Sébastien Dubois est allé sur place pour s’entretenir avec M. Sergerie et quelques membres du personnel. Il a pu visiter les installations et en apprendre plus sur la façon dont la distillerie a choisi de s’adapter pour apporter sa contribution, et ce, gratuitement, à la lutte au coronavirus. Découvrez une entreprise résiliente qui n’a pas peur de mettre son savoir-faire au service de la communauté et de nos « anges gardiens »!