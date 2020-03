Tout cuit: des repas individuels savoureux livrés à domicile

En cette période où on doit cuisiner davantage tous les jours, mettre la main sur des solutions repas saines et variées n’est jamais de refus! Tout cuit, une division du Groupe Je Reçois, propose un service de repas emballés sous vide en portions individuelles livrés gratuitement chez vous chaque semaine.

Également, depuis la mise en place des directives de confinement pour lutter contre le coronavirus, le Groupe Je reçois propose des trousses alimentaires livrées à domicile. Vous y trouverez des plats préparés, comme du pâté chinois, des repas de viande avec accompagnements ou des sautés asiatiques, ainsi que des ingrédients de base pour passer la semaine à la maison et éviter les contacts physiques.

