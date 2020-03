Charlesbourg: une opération policière d'envergure mène à trois arrestations

Une opération policière d’envergure du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) mène, pour l’instant, à l’arrestation de trois individus.

Les policiers du SPVQ ont été appelés à vérifier un véhicule qui avait été rapporté volé au 1691, rue de la Moselle, dans l’arrondissement de Charlesbourg, dimanche midi.

Au même moment, un homme est sorti de la résidence pour entrer dans le véhicule en question. Quand il s’est aperçu de la présence des agents de police, l’individu s’est précipité vers la demeure pour s’y réfugier.

Deux hommes âgés respectivement de 52 et 41 ans ont été arrêtés pendant l’intervention. Le premier pour recel de plus de 5000$ et non-respect des conditions, et le deuxième pour vol de plus de 5000$ et non-respect des conditions.

«À la suite de l’enquête, un périmètre a été établi autour de la résidence, avec la collaboration du maître-chien, concernant une autre infraction criminelle», précise la porte-parole du SPVQ Sandra Dion.

Le Groupe tactique d’intervention a été envoyé sur place autour de 22h pour prêter main-forte aux policiers déjà sur place puisqu’il y a une «possibilité de dangerosité». La rue de la Moselle a été fermée à la circulation pour leur permettre d’effectuer leur travail. Le GTI a procédé à l’interpellation de trois hommes et deux femmes.

Un homme de 27 ans a également été arrêté pour possession d’arme à autorisation restreinte. Il comparaîtra aujourd’hui au palais de justice de Québec.

– Avec la collaboration de Catherine Bouchard