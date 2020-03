Un père a traversé quatre barrages routiers pour ramener ses enfants

Un père de famille a traversé la province et quatre barrages routiers pour ramener ses enfants chez lui, alors que le gouvernement du Québec venait d’annoncer qu’il restreignait l’accès à huit régions.

Samedi, Denis Bourrassa s’était rendu en Abitibi pour aller chercher ses trois enfants en congé forcé à cause de la pandémie de COVID-19. Il ne devait repartir qu’aujourd’hui à son domicile de La Pocatière, au Bas-Saint-Laurent, mais l’annonce du premier ministre Legault en après-midi a précipité les choses.

Quelques heures plus tard, il faisait le plein d’essence à une station-service de Louvicourt, à la sortie de Val-d’Or, et se croisait les doigts pour se rendre à bon port.

Il est finalement arrivé à destination 10 heures plus tard, après avoir parcouru plus de 900 km.

« Les policiers demandaient d’où j’arrivais et où j’allais, et ils nous laissaient, comme mon adresse était à La Pocatière », a-t-il indiqué au Journal, dimanche.