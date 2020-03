Ces artistes ont surmonté leur dyslexie

Il aurait fallu bien plus que des problèmes de lecture ou certains troubles moteurs pour empêcher des artistes très appréciés de connaître du succès sous les projecteurs. Nonobstant la présence de dyslexie, des vedettes du divertissement se sont bâti une belle carrière devant les caméras et sur scène.

Sandrine Bisson

Photo d'archives Agence QMI, Mario Beauregard

Difficile à croire que Sandrine Bisson, comédienne intense et volubile à l'écran, soit dyslexique. Pourtant, celle qui a été révélée en tant que maman de Ricardo Trogi dans sa trilogie amorcée avec 1981 et qui cumule les personnages hauts en couleur (on pense à sa coiffeuse Chantale dans Léo) doit négocier avec ce problème depuis longtemps.

Heureusement, grâce à toutes les histoires qu'elle a lues à son fils Lambert quand il était petit, elle a gagné grandement confiance en elle. «Je suis dyslexique, alors pendant longtemps, j’étais gênée de lire devant les gens, mais plus maintenant... grâce à mon fils», a-t-elle récemment confié en entrevue au magazine La Semaine.

Cynthia Wu-Maheux

Photo d'archives Agence QMI, Michel Desbiens

Si les téléspectateurs sont si nombreux à apprécier la qualité du jeu de Cynthia Wu-Maheux en Da-Xia Bernard, analyste sénior surdouée de la série policière District 31, c'est parce que la comédienne a succombé aux joies de fouler les planches et d'incarner différents personnages devant public.

Quand les choses ne se déroulaient pas rondement pour cette ancienne élève renfermée qui a peiné à compléter son secondaire en raison de sa dyslexie, elle s'est tournée vers l'art dramatique. «Ce sont les cours de théâtre qui m'ont fait sortir de ma coquille [...] Le théâtre, que j'ai poursuivi jusqu'au cégep, m'a sauvée», a-t-elle déjà avoué lors d'un entretien publié dans le magazine 7 Jours.

Ayisha Issa

Photo d'archives Agence QMI

Elle a laissé une forte impression derrière les barreaux d'Unité 9, faisant régner sa loi en prêtant ses traits à la féroce détenue surnommée «Bouba». Depuis quelques semaines déjà, il est possible de voir Ayisha Issa évoluer dans la série médicale Transplanté, à laquelle participe également Laurence Leboeuf.

Outre sa phobie des hôpitaux – vaincue sur le plateau –, cette comédienne parfaitement bilingue a dû mémoriser et apprendre à livrer des termes complexes, car elle a hérité d'un rôle de médecin et ce, malgré sa dyslexie. «Lorsque j’apprenais les textes de June, ma petite voix intérieure me disait: "Tu ne seras jamais capable de dire ça! Tu vas t’enfarger dans les termes médicaux!"», a-t-elle eu le courage de dire en entrevue au magazine La Semaine.

Annie Brocoli

Photo courtoisie, Andréanne Gauthier

Aux grands maux les grands moyens pour Annie Brocoli. Vedette des enfants pendant quelque 20 ans, l'artiste a levé le voile sur la dyslexie en évitant les détours, à l'automne 2018, lorsqu'elle a publié En mal des mots, son autobiographie. Un grand pas pour celle qui, de son propre aveu, a inventé différents subterfuges pour cacher ses problèmes de lecture.

Et dire qu'il lui a longtemps été impossible de lire un livre en entier! Forte de cette nouvelle étape de vie qui rime avec l'acceptation de sa condition, Annie Brocoli a tenu à inspirer des gens en présentant des conférences où il est question de la différence.

Réal Béland

Photo d'archives Annie T. Roussel

Il a fallu longtemps à Réal Béland pour comprendre l'origine de ses troubles moteurs se traduisant par le synchronisation de certains mouvements. C'est qu'il doit négocier avec une certaine forme de dyslexie. Comme il l'a expliqué en toute franchise au magazine 7 Jours:

«J’ai quand même toujours bien fonctionné, mais encore aujourd’hui, au niveau de la lecture, par exemple, il peut m’arriver de lire deux fois la même ligne, car mes yeux ne se synchronisent pas avec le texte.» La dyslexie est d'autant plus coriace au sein de sa famille, car ses deux plus vieilles filles, Charlotte et Juliette, apprennent elles aussi à négocier avec ce problème.

Nathalie Baye

Photo d'archives AFP

L'une des plus célèbres actrices françaises, Nathalie Baye se dirigeait vers ses 70 ans quand elle a révélé au journal Libération que la dyslexie l'a grandement ennuyée au cours de sa vie. Surtout durant son enfance. D'ailleurs, plombée par des difficultés d'apprentissage, elle a choisi de quitter l'école à 14 ans.

Après des pas de danse, elle a choisi l'art dramatique avant d'entreprendre une carrière d'actrice qui compte aujourd'hui plus de 100 films. Même si elle avoue encore éprouver des ennuis avec les dates et les noms, la plus grande épreuve est chose du passé. Heureusement, car Xavier Dolan n'aurait autrement pas pu la diriger pour son drame Juste la fin du monde!