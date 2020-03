COVID-19 : deux employés des Cubs infectés

Les Cubs de Chicago ont indiqué que deux de leurs employés avaient reçu un diagnostic positif à la COVID-19, dimanche.

Ceux-ci étaient présents lors d’un entraînement au Wrigley Field, le 8 mars dernier. L’un d’entre eux serait hospitalisé, tandis que l’autre guérirait présentement à la maison, selon le quotidien «Chicago Sun-Times».

Dans un communiqué, le porte-parole de la formation du baseball majeur, Julian Green, a affirmé que l’entraînement «n’avait pas nécessairement contribué à leur exposition» au coronavirus.

Les Cubs ont tout de même prévenu l’ensemble de leurs personnels via un courriel.

«Nous savons que beaucoup de nos employés se connaissent, passent du temps ensemble et parlent fréquemment. Donc, nous voulons que tout le monde prenne les précautions nécessaires et suive les directives du CDC [les Centres pour le contrôle des maladies], même si nous ne sommes pas ensemble et que nous ne jouons pas au baseball», a également dit Green.