[EN DIRECT LUNDI 30 MARS] Les derniers développements de la pandémie de COVID-19

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a déjà fait plus de 34 000 morts dans le monde.

• À lire aussi: Des investigations primordiales pour stopper la pandémie

• À lire aussi: La propagation plus faible qu’anticipé au Québec

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas confirmés: 740 157

Morts: 35 019

Rétablis: 156 838

AFP

CANADA

Atteints du virus

Québec: 2840

Ontario: 1355

Colombie-Britannique: 884

Alberta: 661

Terre-Neuve-et-Labrador: 135

Nouvelle-Écosse: 122

Saskatchewan: 156

Manitoba: 72

Nouveau-Brunswick: 66

Île-du-Prince-Édouard: 11

Yukon: 4

Territoires du Nord-Ouest: 1

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13

Total des cas au pays: 6320

Décès

Québec: 22

Colombie-Britannique: 17

Ontario: 21

Alberta: 3

Manitoba: 1

Terre-Neuve-et-Labrador: 1

Décès au Canada: 65

AILLEURS DANS LE MONDE

ÉTATS-UNIS - plus de 140 000 cas confirmés et plus de 2500 morts

ITALIE - près de 100 000 cas et 10 700 morts

ESPAGNE - plus de 80 000 cas et plus de 7300 morts

FRANCE - plus de 40 000 cas et 2600 morts

Voici tous les derniers développements en lien à la pandémie de COVID-19

11h42 | L’enseigne Macy’s a annoncé lundi mettre au chômage technique la majorité de ses 130 000 employés en réponse à la pandémie de coronavirus, qui l’a conduite à fermer tous ses magasins.

«Sur l’ensemble des marques Macy’s, Bloomingdale’s et Bluemercury, nous allons dorénavant opérer nos opérations avec un minimum d’effectifs», a indiqué le groupe dans un communiqué. «Ceci signifie que la majorité de nos collègues vont être mis au chômage technique cette semaine», ajoute-t-il sans donner de détails sur le nombre de personnes concernées.

10h55 | Le prince Charles, atteint par le nouveau coronavirus, est sorti de quarantaine et se trouve en «bonne santé», ont annoncé lundi les services de l’héritier de la couronne britannique.

Euan Cherry/WENN

10h50 | Un navire-hôpital militaire de 1000 lits, le USNS Comfort, est arrivé lundi dans le port de New York, où il doit contribuer à soulager les hôpitaux de la ville confrontés à un afflux de malades du coronavirus.

AFP

10h15 | Le Mondial de l’auto, le grand salon de l’automobile qui devait se tenir début octobre à Paris, est annulé «dans sa forme annuelle» en raison de l’épidémie de Covid-19, ont annoncé ses organisateurs.

9h00 | La mise en ligne de la plateforme web L'école ouverte, pour aider les parents et les élèves à réaliser des activités scolaires, a été annoncée lundi par le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge.

Très fier de vous présenter https://t.co/bX0NrcNzmz, une plateforme qui regroupe des contenus éducatifs qui permettront de consolider les apprentissages de vos enfants. N’hésitez pas à utiliser et à partager! #EcoleOuverte #ÉduQc #Assnat — Jean-F. Roberge (@jfrobergeQc) March 30, 2020

8h40 | Le coronavirus a tué plus de 25 000 personnes en Europe, qui est le continent le plus durement touché par la pandémie.

L’Italie et l’Espagne sont les deux pays du monde les plus atteints et concentrent à eux seuls près des trois quarts des décès européens.

8h13 | Moscou est entrée lundi dans sa première journée d’un confinement d’une durée indéterminée et plusieurs autres régions russes ont annoncé suivre, après un appel du premier ministre, pour tenter d’enrayer la progression de la COVID-19.

7h56 | Les Jeux olympiques de Tokyo, qui ont été reportés en raison de la pandémie de coronavirus, ouvriront le 23 juillet 2021.

AFP

7h50 | Des chercheurs, des médecins et des ingénieurs l’équipe Mercedes de Formule 1 ont développé en moins d’une semaine une assistance respiratoire permettant de soulager les poumons des malades du nouveau coronavirus en évitant de les placer sous respirateurs.

AFP

7h49 | Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est placé en quarantaine préventive.

7h15 | Le gouvernement Legault annonce une aide d'urgence de 133 millions $ aux maisons d'hébergement pour les aînés et les personnes vulnérables.

6h10 | Le nouveau coronavirus a causé la mort de plus de 500 personnes en Belgique, un cap franchi lundi, selon les données officielles des autorités sanitaires, qui recensaient près de 12 000 cas confirmés depuis le début de la pandémie.

5h58 | Un Italien de 101 ans a eu l’autorisation de sortir de l’hôpital jeudi dernier, guéri de la COVID-19.

L’homme, nommé «Monsieur P.» par Gloria Lisi, députée-mairesse de Rimini, dans le nord-est de l’Italie, avait été hospitalisé il y a deux semaines.

5h39 Les autorités iraniennes ont annoncé samedi 117 nouveaux décès dus au coronavirus, ce qui porte à 2757 morts le bilan officiel de la pandémie en Iran, un des pays parmi les plus touchés par la maladie du Covid-19.

AFP

5h37 | L’Espagne a enregistré 812 morts dues à la pandémie de coronavirus en 24 heures, ce qui porte le bilan total à 7340, ont annoncé lundi les autorités.