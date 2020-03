[EN IMAGES] Ça va bien aller: voici 26 magnifiques photos de vos arcs-en-ciel

En ces temps de crise, Le Journal est à la recherche du plus bel arc-en-ciel au Québec.

Tous les jours, nous allons publier des photos rendant hommage au mouvement #Çavabien dans les pages du Journal de Québec.

Envoyez-nous une photo de votre arc-en-ciel à l'adresse cavabienaller@quebecormedia.com.

Voici donc 26 photos magnifiques que nous avons reçues de la part de nos lecteurs.

Photo courtoisie Isabelle Drouin

La Beauce met son grain de sel avec ce magnifique arc-en-ciel accompagné, à droite, des mains des quatre enfants de cette famille de St-Georges.

Photo courtoisie Émilie Cormier

Annabelle St-Hilaire de Ferland-et-Boilleau au Saguenay–Lac-Saint-Jean a bricolé un arc-en-ciel qui brille dans le noir grâce aux lumières intégrées.

Photo courtoisie Alice Croteau

Alice Croteau et sa soeur Sophie ont décidés d'encourager les malades en dessinant de nombreux arcs-en-ciel, qui seront distribués ensuite par une infirmière à ses patients.

Photo courtoisie Marilou Pelletier

La crise actuelle n'empêche pas cet amateur de course automobile de vivre sa passion au maximum. Un arc-en-ciel des plus originaux.

Photo courtoisie Syndie Poisson

Zachary, 11 ans, Mia, 9 ans et Delphine, 7 ans, de Lévis, dédient à leur grand-père, lecteur du Journal, cet arc-en-ciel réalisé à la craie spécialement pour lui.

Photo courtoisie Nancy Thibault

Pour le plaisir des yeux, les ruelles de Limoilou offrent une vue multicolore avec ses nombreuses cordes à linge aux couleurs de l'arc-en-ciel.

Photo courtoisie Bernard Prémont

Raphaëlle de Château-Richer a fêté son septième anniversaire en isolement, sans ses amie(e)s. Elle garde le moral en bricolant ce magnifique arc-en-ciel qu'elle nous offre en cadeau.

Photo courtoisie Kim St-Pierre

Comme ça l'air doux! Cet arc-en-ciel, tout en relief, a été fabriqué à partir de boules de papier de soie. Une confection de Jayden, 7 ans et Kalie, 4 ans, demeurant à Saint-Charles-de-Bellechasse.

Photo courtoisie Émilie Tremblay-Dallaire

En raison de ce banc de neige important, la famille Goyette de Port-Cartier sur la Côte-Nord ne peut afficher, à la vue de tous, un arc-en-ciel dans une fenêtre de leur maison. Ça n'allait pas les arrêter dans leur projet, trouvant une solution temporaire, mais des plus visibles! Ne reste qu'à souhaiter que la propagation du virus disparaisse avec la neige.

Photo courtoisie Cathy Dancause

Ce superbe gâteau arc-en-ciel, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, a fait le bonheur de Maïka Tremblay, huit ans, et Loïk Tremblay, six ans. Un plaisir pour les yeux autant que pour la bouche!

Photo courtoisie Geneviève Jacques

Sean Bisson et Geneviève Jacques ont préparé cette belle affiche d'arc-en-ciel pour afficher sur leur demeure de Charlesbourg.

Photo courtoisie Lyne Bélanger

Voulant maintenir l'espoir dans le voisinage, les jeunes ados en confinement de la maison des Oeuvres Jean Lafrance à Québec ont unis leurs talents pour fabriquer cette gracieuse banderole arc-en-ciel.

Photo courtoisie Marie-Christine Boivin

Dans l'attente de son deuxième enfant au mois de juillet, Marie-Christine Boivin a été inspiré par sa grossesse pour concevoir un dessin d'arc-en-ciel la liant avec plein d'amour à son futur bébé.

Photo courtoisie Josée Donaldson

Il n'y a pas que le dessin pour exprimer son côte créatif et se joindre au mouvement Ça va bien aller. Jacob, 4 ans, a opté pour une création en pâte à modeler.

Photo courtoisie Nancy Girard

Au centre de prélèvement du CHUL à Québec, les techniciens font un travail essentiel dans la lutte au Coronavirus et peuvent garder le cap grâce à leur arc-en-ciel maison fait de tubes.

Photo courtoisie Marie-Noëlle Pilote

La créativité des gens du Saguenay n'est plus à démontrer. Marie-Noëlle Pilote de St-Ambroise a recyclé ses circulaires pour nous offrir ce collage arc-en-ciel.

Photo courtoisie Sandie McCormick Juneau

N'ajustez pas votre appareil! Cet arc-en-ciel est l'oeuvre architectural du jeune Mathis Dupuis Mc Cormick, amateur de Légo. En prime un sourire au centre pour nous rappeler que ça va bien aller.

Photo courtoisie Mathieu Tremblay

Mathieu Tremblay semble bien s'amuser malgré le confinement. Pourquoi peinturer seulement sur la fenêtre un arc-en-ciel, lorsque l'on peut aussi utiliser ses lèvres.

Photo courtoisie Danielle Simard

Le centre de la petite enfance (CPE) Hippo Plus sur la rue Ardouin à Québec a conçu un immense arc-en-ciel pour égayer les tout-petits.

Photo courtoisie Audrey Theriault

Tout est mis en oeuvre à la résidence Mgr Bourget de Lévis pour rendre le séjour des ainés plus agréable. Malgré le confinement, les couleurs de cet arc-en-ciel embellissent les longues journées de ses résidents.

Photo courtoisie Marie-Pier Dufresne

Raphaël et Louis Philip de Grande-Vallée exposent fièrement leur création, le plus bel arc-en-ciel de la Gaspésie, aux yeux de leurs parents.

Photo courtoisie Amélie Roy

Louka Mrcotte, 5 ans, est en maternelle et il devait travailler les suites logiques et Mahitée, 7 ans, étudier les formes géométriques. Les parents ont combinés les deux notions et les enfants se sont lancés dans un bricolage de quatre heures. Sur la photo, ils assemblent leurs bras pour créer un coeur devant leur arc-en-ciel.

Photo courtoisie Camille Trudel

Est-ce que les poules Colette, Vipérine et Brienne cherchent aussi à se confiner par crainte du coronavirus? Trouveront-elles refuge dans cette maison ornant l'arc-en-ciel dessiné par un petit garçon de deux ans.

Photo courtoisie Jade Turcotte

Jade Turcotte de Thetford Mines a bricolé son arc-en-ciel en y mettant tout son coeur!

Photo courtoisie Nicolas Daigle

Avez-vous aussi un petit coté givré? C'est le cas de la voiture de la famille Daigle à Charlesbourg avec son arc-en-ciel gravé dans la vitre arrière.

Photo courtoisie Maryse Poirier

À défaut de visiter leur grand-mère à l'intérieur, les petits-enfants de Maryse Poirier l'ont émue en lui offrant cet arc-en-ciel sur sa porte-patio extérieure.