La folie du défi relevé

Plusieurs abonnés(es) du réseau social Facebook ont profité de la situation actuelle (distanciation physique, confinement) pour lancer, au cours du week-end, un défi à leurs amis(es) en publiant, sur leurs comptes respectifs, une photo d’eux alors qu’ils étaient très jeunes. Voici 6 personnalités que j’ai retenues en photos. Essayez de les identifier...sans tricher. Ils sont : en religion, dans les médias, en restauration, en affaires, en politique et en musique. Les réponses sont au bas de cette page.

Big Pete

Pierre St-Amand (photo), fut professeur d'éducation physique (Cégep Garneau), et fut aussi chroniqueur de ski et de golf à la radio (CITF à l’époque) est décédé le 24 mars dernier à l’âge de 82 ans. Mes condoléances à Claudette et à toute la famille.

En ce jour

Le 30 mars 1981. Le président des USA Ronald Reagan est atteint d'un projectile à Washington par un fou furieux qui tire six balles à bout portant. Reagan est touché à la poitrine. Trois autres personnes sont blessées : un policier, un garde du corps et un assistant. Sur la photo, le président Ronald Reagan quelques instants avant qu'il ne soit abattu.

Anniversaires

Céline Dion (photo), chanteuse québécoise de réputation mondiale, 52 ans...Marc-Édouard Vlasic, défenseur des Sharks de San Jose (LNH), 33 ans...François Nolin de chez Archibald...Norah Jones, chanteuse et pianiste américaine, 41 ans...France D'Amour, chanteuse québécoise, 53 ans...Yves Séguin, ex-politicien, 69 ans...Liza Frulla, ex-femme politique, directrice générale de l’ITHQ, 71 ans...Éric Clapton, chanteur et guitariste américain, 75 ans.

Disparus

Le 30 mars 2019. Maria Luisa Serio (photo) mère de la chanteuse Lara Fabian...2019. Tania Mallet, mannequin et actrice britannique, connue pour avoir joué dans le troisième James Bond, Goldfinger, où elle incarnait Tilly Masterson...2018. Jean-Guy Trépanier, 86 ans, député de Saint-Maurice à l'Assemblée législative du Québec en 1965 et 1966...2018. André Duval, 97 ans, écrivain et historien québécois...2016. Bernard Lamarre, 84 ans, ex-président de SNC-Lavalin et grand mécène...2015. Réginald Martel, 78 ans, journaliste, animateur, critique littéraire et chroniqueur...2013. Jean-François Dorval, 56 ans, docteur omnipraticien et coroner de Rimouski...2009. Daniel Gauthier, 53 ans, biologiste de Québec pour le Groupe conseil Genivar...2002. Elisabeth, 101 ans, reine mère d’Angleterre...1993. Claude Mouton, 61 ans, la voix du Canadien de Montréal depuis 1973...1988. Edgar Faure, 79 ans, ancien chef du gouvernement français...1979. Ray Ventura, 70 ans, chef d’orchestre et éditeur de musique français.

Qui sont-ils

Alors voici donc l’identification des personnes sur les photos « La folie du défi relevé ». Rangée du haut, de gauche à droite: le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix, l’animateur de Salut Bonjour Gino Chouinard, le propriétaire du Dorsay à Québec Marcel Veilleux. Rangée du bas: Paul Daigle, président du Groupe Daigle (concessionnaire auto), le ministre Jonatan Julien et le chanteur Martin Fontaine.