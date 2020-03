À toi à qui me demandes si j’ai apporté mes sacs réutilisables. À toi qui restes debout derrière ta caisse à longueur de journée. À toi qui continues à travailler en ces temps difficiles... je te dis merci.

Je me permets de te tutoyer parce que, depuis plus deux semaines, je sens que l’on s’est rapprochées, même si on garde nos distances.

Ma très chère caissière, tu peux être fière. Chaque fois que tu prends mes aliments sur le convoyeur et que tu pitonnes les chiffres sur ta caisse, je ne cesse de t’admirer. Je dirais même : de te vénérer. Sans toi, je ne pourrais m’alimenter.

Je me rends compte que tu es nécessaire à ma survie. Chaque fois que tu travailles, tu mets ta santé en danger pour que je puisse manger.

Même si tu es protégée par une plaque de plexiglas, ton sourire est contagieux. Il met un baume sur l’anxiété généralisée de la société.

Depuis le début de mon isolement, je sais où je peux te trouver, tu es ma sécurité.

En temps de crise, on réalise qui sont les vrais piliers de notre société.

Essentiels à notre survie

Les employés d’épicerie faisaient partie de tous ces gens que l’on avait autrefois tendance à prendre pour acquis. Pourtant, ils sont indispensables au bon fonctionnement de notre société. Ils l’ont toujours été. Il faut croire que nous étions trop occupés pour le constater.

Il est triste d’admettre qu’il nous fallait une crise pour réaliser la grande valeur de ces métiers.

En cette période de pandémie, les épiceries Métro, Super C, Adonis, Loblaws, Provigo, et Maxi offrent un maigre 2 $ supplémentaire de l’heure à leur personnel. Cela ne remplacera jamais notre éternelle reconnaissance.

Quand nous allons à l’épicerie, prenons le temps de remercier les caissières, les caissiers et les commis. Ils nous offrent un service essentiel à notre survie.

► Madeleine Pilote-Côté est diplômée de l’École nationale de l’humour. Elle a remporté notre compétition « Les novices », visant à faire connaître à nos lecteurs de nouveaux chroniqueurs d’opinions.