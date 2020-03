Pandémie de coronavirus: le bilan officiel monte à 2757 morts de la COVID-19 en Iran

Téhéran | Téhéran a annoncé lundi que le nouveau coronavirus touchait désormais plus de 40 000 personnes en Iran, où la maladie a fait officiellement 2757 morts.

La République islamique fait partie des pays les plus touchés par la pandémie de nouveau coronavirus. Elle a annoncé le 19 février de premiers cas de contamination sur son sol, mais un haut responsable a reconnu récemment que le virus était vraisemblablement déjà présent en Iran en janvier.

La maladie a fait 117 morts supplémentaires au cours des dernières 24 heures, a déclaré lundi Kianouche Jahanpour, porte-parole du ministère de la Santé lors de son point de presse télévisé quotidien.

Dans le même temps, a-t-il ajouté, les autorités sanitaires ont recensé 3186 nouveaux cas de contamination au Covid-19, ce qui porte à 41 495 le nombre de cas officiellement confirmés et déclarés en Iran.

M. Jahanpour a également indiqué que le pays comptait 3511 patients du Covid-19 dans un état «critique» et que, à ce jour, 13 911 malades se sont rétablis à la suite de leur hospitalisation.

Après avoir tout fait pour éviter d’imposer des mesures de confinement ou de quarantaine, le gouvernement a décidé le 25 mars d’interdire tout déplacement entre les villes. La mesure est entrée en vigueur deux jours plus tard, s’applique jusqu’au 8 avril, et pourrait être prolongée.

Sans être officiellement confinés, les habitants sont appelés depuis plusieurs semaines à rester chez eux «autant que possible».

Selon l’agence semi-officielle Isna, le chef de l’autorité judiciaire Ebrahim Raïssi a estimé que le nouveau coronavirus «aurait pu être maîtrisé plus rapidement selon l’opinion des experts du ministère de la Santé si la mise en oeuvre de la distanciation sociale et des restrictions sociales avait été prise en compte plus tôt».

Ultraconservateur, M. Raïssi a été le rival malheureux du président Hassan Rohani lors de la dernière présidentielle, en 2017.