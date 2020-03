Primaires démocrates: Trump juge le gouverneur de New York meilleur que Biden

Washington | Donald Trump a estimé lundi que le gouverneur de l’État de New York Andrew Cuomo serait un meilleur candidat démocrate à la présidentielle de novembre que l’actuel favori des primaires, Joe Biden.

Aux avant-postes de la lutte contre le nouveau coronavirus, Andrew Cuomo, 62 ans, qui n’est pas en lice pour l’investiture démocrate, a vu sa cote de popularité s’envoler grâce à une gestion jugée calme et déterminée de la crise.

Le gouverneur, dont l’État est l’épicentre de la pandémie aux États-Unis, dispose désormais de 71% d’opinions favorables contre 44% en février, selon un sondage de l’institut de recherche Siena College publié lundi.

«Nous l’avons aidé à connaître ce succès», a assuré le président américain sur la chaîne Fox, en vantant l’aide fédérale apportée à New York et sa région, où près de 60 000 malades du Covid-19 ont été recensés et près d’un millier en sont morts.

«S’il voulait être candidat, ça serait bien», a ajouté Donald Trump. «Je connais Andrew depuis longtemps et pour être honnête, je pense qu’il serait un meilleur candidat que Joe l’endormi», a-t-il poursuivi.

Donald Trump a affublé de ce surnom l’ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, 77 ans, dont il interroge régulièrement la forme et l’acuité intellectuelle. «Je ne crois pas que Joe Biden soit compétent», a-t-il encore assené sur Fox.

Après une série de victoires dans les primaires démocrates, le modéré Joe Biden a nettement pris l’avantage sur son adversaire, le socialiste Bernie Sanders.

Mais le nouveau coronavirus l’a contraint à suspendre sa campagne de terrain et il peine à rester audible malgré l’installation d’un studio de télévision dans le sous-sol de sa maison.

À l’inverse Andrew Cuomo tient des points de presse tous les jours et multiplie les interviews, dans lesquelles il se garde de critiquer trop frontalement Donald Trump. Lundi sur MSNBC, il s’est dit trop occupé à préparer l’arrivée du «tsunami» pour «déchiffrer les marmonnements quotidiens du président».