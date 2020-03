Un deuxième duel Woods/Mickelson?

Le golfeur Phil Mickelson a laissé entendre qu’un deuxième affrontement contre Tiger Woods serait dans ses plans, dimanche soir.

L’athlète a 49 ans a fait cette révélation à la suite d’une demande d’un amateur sur Twitter.

Working on it — Phil Mickelson (@PhilMickelson) March 30, 2020

«Tiger Woods et Phil Mickelson, pensez-vous qu’il y a une chance que vous puissiez jouer une ronde avec des micros, un caméraman et que vous pourriez la diffuser quelque part pour que les gens regardent? Nous avons besoin de sport en direct.»

«Je travaille là-dessus», a tout simplement répondu Mickelson.

Les amateurs de golf ont évidemment salué en grande pompe ce gazouillis, mais certain ont voulu s’assurer qu’il ce n’était pas de la frime.

«Je ne taquine jamais. Je suis vrai», a répondu Mickelson l’un des internautes qui doutait.

La première confrontation entre «Lefty» et Woods s’était tenue en novembre 2018 et avec été surnommé «Le Match». C’est Mickelson qui avait obtenu la victoire et la coquette somme de neuf millions $. L’affrontement avait d’ailleurs été télévisé et regardé par des millions d’amateurs.

Rappelons que présentement, l’entièreté des activités de la PGA est sur pause en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit partout aux quatre coins de la planète.