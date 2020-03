15 entreprises québécoises qui font rayonner l’industrie du vélo

*Note au lecteur: Dans le contexte actuel, l’équipe de porte-monnaie tient à assurer son devoir d’information. Or, si nous devons faire la lumière sur les impacts de la crise, nous croyons aussi qu’il est important de proposer des solutions et, dans la mesure du possible, offrir du contenu positif et proactif. Il est plus important que jamais d'encourager nos entreprises locales.

La saison de la bicyclette est à nos portes et plusieurs entreprises québécoises tenteront le tout pour le tout afin de se démarquer des grandes compagnies internationales. L’industrie du vélo représente des dépenses annuelles de 500 millions $, selon Vélo Québec, de quoi inciter les manufacturiers de chez nous à réinventer la roue.

Si vous souhaitez encourager l’économie locale, voici 15 entreprises d’ici pour vous faire rouler en toute fierté. Psst: et il y en a encore plus que la liste qui suit.

VÉLOS

Argon 18

Fabricant de vélos de route haut de gamme, Argon a acquis une notoriété internationale, notamment par sa présence au Tour de France entre 2016 et 2019. Fondé à Montréal par le cycliste olympique Gervais Rioux, Argon 18 vend plus de 15 000 vélos par an et ne cesse de séduire les plus grands coureurs, que ce soit en triathlon, en vélo de route ou en vélo sur piste.

Devinci

L’entreprise saguenéenne, à l’origine des BIXI à Montréal, mais aussi des vélos libre-service de nombreuses villes internationales, est loin de n’œuvrer que dans ce créneau. Elle compte plus de 100 modèles de tout genre à son actif et fabrique même un vélo à neige (fatbike), afin que les plus mordus de vélo puissent ajouter une quatrième saison à leur passion.

Opus Bike

Basé à Montréal depuis bientôt 20 ans, Opus Bike s’est bâti une belle réputation autant pour les vélos de ville, de route, ou même tout-terrain. Avec plus de 100 modèles à son actif, Opus Bike se fait bien présent dans la métropole et s’implique aussi dans sa communauté en offrant des bicyclettes et des accessoires à l’organisme Santropol Roulant pour les déplacements de ses bénévoles.

Cycles Marinoni

Enseigne qui a grandement contribué à la culture du vélo au Québec, Cycles Marinoni fabrique des vélos depuis 1974. Né d’une famille d’illustres cyclistes, dont un oncle champion d’Italie en 1939, Giuseppe Marinoni a partagé son savoir-faire à son fils Paolo qui a repris les rails...et les roues!

Moose Bicycle

Entreprise indépendante de Cowansville, Moose Bicycle se spécialise dans le vélo urbain et le fatbike. Avec notamment la volonté d’augmenter l’adoption du vélo hivernal urbain, les instigateurs de Moose Bicycle sont des passionnés qui n’ont pas froid aux yeux!

Velec

Le véhicule à assistance électrique (VAE) est en plein essor et Velec, compagnie de Verdun, se spécialise dans le domaine depuis 15 ans. Réelle référence en fabrication de vélos électriques, les Velec sont parmi les plus puissants sur le marché.

Panorama Cycles

Les fanatiques de plein air ne sont pas en reste! Panorama Cycles, à Montréal, se concentre sur le vélo d’aventure et propose des fatbikes, des gravel bikes et des vêtements adaptés aux randonnées à vélo. C’est un passage obligé pour quiconque qui rêve de bikepacking.

ACCESSOIRES

Arkel

Sacoches de vélo, sacs de selle, sacs de guidons pour le cyclotourisme ou le vélo urbain: Arkel a le sac qu’il vous faut, peu importe le type de vélo que vous pratiquez. Située à Sherbrooke, la compagnie crée des produits extrêmement résistants, conçus avec des tissus traités pour qu’ils soient les plus étanches possible.

MOS Racks

Remarquée lors d’un passage à l’émission télévisée Dans l’œil du dragon, la jeune entreprise MOS, implantée à Québec, a lancé un rack de plein air pour l’équipement des sportifs les plus aguerris. Le rack multisport (vélo, kayak, etc.), qui s’ajoute à vos barres de toit sur la voiture, s’abaisse et se remonte en un claquement de doigts. Il permet le chargement de votre vélo beaucoup plus bas, mais aussi beaucoup plus près de votre corps. Un produit bien pensé!

VÊTEMENTS

Brava triathlon

Visages connus dans le domaine du triathlon, Stephanie Jamain et Jacynthe Lachapelle ont fondé une compagnie de vêtements pour femme spécialisée en triathlon. Les dossards colorés de Brava Triathlon, mais aussi leurs bibs et cuissards de vélo hyper confortables sont parmi les plus populaires chez les cyclistes féminines.

Apogée Sports

Avec son usine de St-Augustin-de-Desmaures, Stéphane Roy mène de main de maître l’entreprise Apogée Sports depuis plus de 20 ans. Que ce soit pour le vélo, mais aussi pour le patinage de vitesse, le canoë-kayak ou le ski, les vêtements techniques d’Apogée ont été adoptés par les plus grands champions olympiques.

DeNolin

Tout nouveau joueur dans l’industrie, DeNolin conçoit des vêtements imperméables pour le vélo quatre saisons. Ceux et celles qui ont envie de se rendre au travail à bicyclette à longueur d’année ont maintenant DeNolin pour répondre à leurs besoins.

Peppermint

Passionnées de vélo et de marketing, les sœurs Véronik et Michèle Bastien ont d’abord cheminé dans le monde dans le pub avant de lancer leur entreprise de vêtements pour les cyclistes au féminin. Peppermint peut vous habiller de la tête aux pieds avec des couleurs bien éclatées.

Jolie Ride Co.

Ayant pour motivation que les femmes se sentent à la fois belles et performantes, l’entreprise Jolie Ride, basée à Montréal, propose des collections délicates et balancées qui permettent de pratiquer son sport tout en simplicité.

Trees Moutain Apparel

Amateur, amatrices de vélo de montagne? Trees Mountain Apparel, dans les Laurentides, conçoit des vêtements créatifs et techniques pour la pratique du sport depuis 8 ans. La jeune entreprise mise sur le confort et la performance, par des riders pour des riders.