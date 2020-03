Au Zimbabwe, on se presse pour l’indispensable corvée d’eau, même sous confinement

HARARE | Aujourd’hui encore, ils sont plusieurs dizaines, bardés de seaux et de bidons, collés les uns aux autres devant le puits. La routine dans cette banlieue de la capitale du Zimbabwe Harare, même à l’heure du confinement contre le coronavirus.

« Bien sûr que j’ai entendu parler du respect des distances », s’agace presque Maxel Chikova, 16 ans, prisonnier de la file qui s’allonge devant ce point d’eau du quartier de Mabelreign. « Mais les gens faisaient déjà la queue quand je suis arrivé », justifie-t-il, « alors j’espère juste que personne n’a le virus ».

Les 16 millions de Zimbabwéens sont sommés depuis lundi de rester chez eux pendant trois semaines pour tenter d’endiguer l’épidémie de la Covid-19. Selon le dernier bilan officiel, le virus a contaminé huit personnes, dont une est décédée.

Mais faute d’accès à l’eau potable à domicile, de nombreux habitants de la capitale n’ont d’autre choix que d’aller s’approvisionner à des puits de quartier.

La crise économique que traverse le Zimbabwe depuis une vingtaine d’années a laminé les services publics, y compris la distribution d’eau, provoqué des pénuries en tout genre et menace la population de famine.

Si le virus se propage dans ce pays d’Afrique australe, nombreux sont ceux qui y redoutent une catastrophe.

Depuis des années, la municipalité de Harare est incapable de fournir de l’eau potable à ses quelque 4,5 millions d’habitants. À commencer par les plus pauvres, qui s’entassent dans des ghettos insalubres où l’idée même de geste barrière ou de distance sanitaire relève de l’incongruité.

Dans le ghetto de Mbare par exemple, la queue qui s’étire du point d’eau est encore plus longue qu’à Mabelreign.

Ephiphania Moyo l’a rejointe dès le petit matin. « Il faut se lever tôt si on veut éviter d’attendre trop longtemps, il n’y a pas le choix », confie la femme de ménage. « On a tous entendu parler du coronavirus, et on essaie au maximum de se laver les mains. Mais parfois, on préfère utiliser l’eau à autre chose. »

« Pour les riches »

Le gel hydroalcoolique ? « C’est uniquement pour les riches », répond du tac au tac Epiphania Moyo, « certainement pas pour nous qui vivons dans les ghettos ».

Pour la population de Harare, les problèmes d’accès à l’eau potable ont le même âge que la crise, vingt ans ou presque. Les plus aisés s’en sont sortis en faisant creuser des puits dans leur propriété ou en s’équipant à grands frais de citernes.

Mais la majorité n’a d’autre choix que les points d’eau publics, forcément pris d’assaut. Et pour ceux qui peuvent, parfois, tirer de l’eau de leur robinet, sa qualité laisse plus qu’à désirer. Quand bien même la municipalité assure qu’elle est potable, bien peu se risquent à la boire.

En 2019, une étude du cabinet sud-africain Nanotech Water Solutions a identifié dans l’eau des toxines susceptibles de causer des maladies du foie et du système nerveux.

Les systèmes de distribution et d’épuration datent de l’ère coloniale. Faute d’investissements nécessaires, les canalisations sont percées de toutes parts au point que la moitié du volume transporté s’y perd en chemin.

En 2018, une fuite du système d’épuration a contaminé l’eau d’un puits et provoqué une épidémie de choléra qui a fait au moins une cinquantaine de morts.

Mais, faute de mieux, les habitants n’ont pas d’autre choix que de continuer à s’y approvisionner.

Comme l’ordre de confinement a fermé les écoles, la corvée d’eau quotidienne est de plus en plus souvent confiée aux enfants, contraints à leur tour de braver les consignes de prudence sanitaire les plus élémentaires.

Devant le puits de Mabelreign, voilà Winnet Mgaramombe, 13 ans à peine, et son seau. « On a besoin d’eau à la maison », lâche comme une évidence l’adolescente, « alors corona(virus) ou pas corona, il faut bien venir en chercher ».