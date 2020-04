«Ça va bien aller» avec Fabien Cloutier et Marie-Soleil Dion

MONTRÉAL – TVA offrira dès lundi prochain, le 6 avril, une émission-réconfort quotidienne, sorte de réponse joyeuse aux événements troubles qu’on vit en ce moment, avec «Ça va bien aller», qu’animeront Fabien Cloutier et Marie-Soleil Dion.

Par la magie de la télévision, Fabien Cloutier accueillera les téléspectateurs chez lui, à 19 h, et sa complice Marie-Soleil Dion se joindra à lui en duplex, à partir de sa propre résidence. Des invités, artistes comme gens du public, seront de la partie en vidéoconférence.

Se divertir, se rassembler, partager, se rassurer et se donner de l’espoir, et ce, sans montage, sans effets spéciaux, sous le signe de l’authenticité, voilà la mission que se lance l’équipe de «Ça va bien aller», dont le concept est une création de Québecor Contenu et Trio Orange, en collaboration avec 1R2D.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Le but de «Ça va bien aller»? Créer un mouvement social pour briser l’isolement et mettre de l’avant la solidarité et la créativité du peuple québécois qui s’animent vivement, de toutes sortes de manières, depuis le début de la crise historique que nous vivons. D’ailleurs, le titre fait écho à l’expression d’encouragement qui circule abondamment depuis deux semaines sur les réseaux sociaux. Et TVA et les producteurs jurent que l’installation de l’équipement technique nécessaire à cette grande aventure respectera les consignes gouvernementales en matière de santé publique.

«Durant la période inimaginable que nous vivons, nous avons rapidement ressenti le besoin de poser un geste, de donner rendez-vous à tout le Québec pour s’offrir de passer un bon moment avec des gens rassurants et divertissants. Un rendez-vous qui durera le temps nécessaire pour se faire du bien, rire, se donner des nouvelles, chanter et se dire que tous ensemble on va passer au travers», a expliqué par voie de communiqué Denis Dubois, vice-président contenus originaux chez Québecor Contenu, au sujet de «Ça va bien aller».

«Ça va bien aller», du lundi au jeudi, 19 h, à TVA, dès le 6 avril.