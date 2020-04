Confinée en solo

Instagram m’a annoncé que j’avais vu toutes les nouvelles actualités dimanche dernier. Ce n’est pas une surprise: mon cellulaire quitte rarement le creux de ma main depuis le début des mesures prises pour endiguer la pandémie de la COVID-19.

C’est qu’une discussion avec autrui doit obligatoirement passer par internet, comme j’habite seule. Nul doute d’ailleurs que je dépasse le temps d’écran recommandé tous les jours. Les points de presse, les discussions vidéo ou les textos rythment mes journées même lorsque je ne travaille pas.

Appels et vidéos

Je ne peux plus me rendre chez ma soeur les soirs de semaine ou chez mes parents le dimanche soir. Évidemment, les sorties entre amis sont aussi proscrites. Même combat avec les collègues. La seule façon d’entrer en contact avec le monde extérieur est de multiplier les appels vidéo.

Depuis bientôt deux semaines, je fais environ trois appels par vidéoconférence tous les jours. Les discussions ne vont cependant pas très loin. Une fois les nouveaux éléments sur la COVID-19 discutés, les petits silences produits par ce type de médium s’imposent.

Pour éviter l’ennui, je participe même à des jeux de table en ligne avec mes amies. Vivement le temps où nous pourrons laisser de côté les jeux de société et aller simplement discuter sur une terrasse.

L’importance de la routine

Si j’ignorais avant tous les conseils sur le travail à la maison, je les suis dorénavant scrupuleusement pour ne pas sombrer dans la paresse. Terminé les journées à travailler en pyjama dans mon lit!

Je me discipline maintenant à m’habiller, me peigner et changer de pièce tous les matins pour avoir un environnement différent. Ma marche quotidienne et mes entraînements de course sont également devenus des sorties inestimables pour voir d’autres gens.

Jimmy

Pour combler mon manque d'interaction sociale, j’enfile des séries télévisées en compagnie de mon chat Jimmy. «Vikings», «Mon fils» et bientôt «Tiger King» auront comblé mes nombreux moments de temps libre.

D’ailleurs, Jimmy est devenue une source de distraction infinie. Notre duo se promène toujours ensemble dans la maison et le nombre de photos d’elle sur mon cellulaire est en grande croissance.

Pour ceux qui sont seuls en isolement, je ne peux que vous encourager. Et si vous passez sous ma fenêtre, dites bonjour à mon chat!