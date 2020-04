Côte-Nord: un cas de COVID-19 à Nutashkuan

Le chef innu de Nutashkuan, Rodrigue Wapistan, a été informé mardi par les autorités de la Santé publique qu'un membre de sa communauté a été testé positif à la COVID-19.

«On a un cas confirmé», a-t-il indiqué à TVA Nouvelles. Selon lui, la personne atteinte est en confinement depuis qu'elle a reçu le résultat du test.

Inquiet de l'introduction de ce virus à Nutashkuan, le chef a invité les 1200 membres de la communauté à respecter les directives de la Santé publique.

«Elles s'appliquent aussi sur la communauté» a-t-il affirmé en rappelant que de nombreux habitants de Nutashkuan présentent des problèmes respiratoires et sont, comme lui, diabétiques.

Bien qu'ils soient de moins en moins fréquents, des attroupements ont été observés au cours des derniers jours, a observé Rodrigue Wapistan.

Le 27 mars, un couvre-feu a été imposé entre 23 h et 4 h du matin avec l'adoption d'un règlement administratif sur les mesures d'urgence par le Conseil de la Première Nation des Innus de Nutashkuan.

L'accès à la communauté est restreint depuis une dizaine de jours, mais les allers-retours vers Natashquan, le village voisin, sont encore fréquents.

La personne atteinte aurait visité la seule épicerie et station-service de la municipalité de 250 personnes, le Marché Natashquan. «C'est moi qui l'ai accueillie. Son nez et sa bouche étaient recouverts d'un foulard et elle semblait savoir qu'elle avait les symptômes du virus», a indiqué le propriétaire du commerce, Richard Beaudry, qui évalue à 20 minutes la durée de sa visite.

Il croyait à un canular quand il a appris mardi après-midi l'annonce du cas positif par le chef Rodrigue Wapistan à la radio innue. Il a contacté le centre de santé du village et dit avoir reçu une confirmation de l'infirmière-chef.

Richard Beaudry a immédiatement fermé son commerce et mettra en place dès sa réouverture mercredi des mesures sanitaires supplémentaires. Un nettoyage des comptoirs après chaque visite sera effectué et un maximum de six clients à la fois seront admis dans le commerce.

«Nos 38 employés sont rassurés et, avec les mesures prises aujourd'hui et depuis le début de la crise, nous sommes sans danger» a-t-il affirmé. Il a mis à la disposition des autorités les images des caméras de surveillance pour l'enquête épidémiologique. Des policiers de la Sûreté du Québec ont aussi recueilli des informations.

Le maire de Natashquan, André Barrette, a été informé de la situation quand il a assisté par hasard à la sortie des derniers clients de l'épicerie avant sa fermeture. «Les citoyens de Natashquan appliquent les directives de la santé publique et cela doit se poursuivre»., a-t-il commenté.

La communauté innue possède un seul dépanneur et, mis à part le Marché Natashquan, l'épicerie la plus proche se trouve à 150 kilomètres à l'ouest, à Havre-Saint-Pierre.

Ce cas positif à la COVID-19 est le deuxième touchant une communauté innue sur la Côte-Nord. Dimanche, un cas a été confirmé dans la communauté de Uashat mak Mani-Utenam, près de Sept-Îles.

Le Centre de santé de la Côte-Nord a annoncé mardi la mise en place de deux centres de prélèvement pour des tests de dépistage dans chaque territoire de cette communauté de plus de 3000 personnes.