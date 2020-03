COVID-19: 381 morts supplémentaires au Royaume-Uni, record en une journée

Le nouveau coronavirus a tué 381 personnes supplémentaires au Royaume-Uni, un record en une journée, marquant une accélération de la propagation de la pandémie et portant son bilan à 1789 morts sur le sol britannique, ont indiqué mardi les autorités.

Ce bilan du ministère de la Santé, arrêté à 17H00 locales lundi, est plus de deux fois plus lourd que celui publié 24 heures plus tôt (180 morts). Le nombre de cas officiellement recensés de malades atteint 25 150, soit une augmentation de plus de 3000.

Plus de détails à venir...