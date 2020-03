COVID-19: en France, les vétérinaires demandent de ne pas désinfecter les animaux

Les vétérinaires ont interpellé mardi les Français à ne pas désinfecter les animaux de compagnie contre la COVID-19, en raison de la corrosivité des produits.

Selon la radio publique France Bleu, des vétérinaires de Haute-Savoie (centre est), ont dû soigner «des chats en coma éthylique après avoir été lavés au gel hydroalcoolique» ainsi que «des intoxications et des brûlures cutanées à cause de l’utilisation de désinfectant sur les chiens et les chats».

«La plupart du temps, les gens pensent à la javel ou à la solution hydroalcoolique, a indiqué à France Bleu la vétérinaire Dre Charlotte Piquet. Le premier danger, ce sont les brûlures, soit par contact, soit par la suite quand l’animal lèche son pelage.»

Or, ces dispositions sont dispensables. Les vétérinaires ont jugé «inutile de nettoyer son chien au retour de promenade», ou d’utiliser uniquement du savon et de l’eau.

Selon la communauté scientifique, la COVID-19 n’est pas transmissible aux chiens et aux chats, même si deux cas ont été découverts à ce jour.

Le coronavirus pourrait, par contre, voyager dans le poil des animaux, mais il n’existe aucun cas recensé de contamination chez un humain par ce biais.

Les recommandations sanitaires dans ce cas est de se laver les mains régulièrement après avoir été en contact avec son animal qui sort et de ne pas «le laisser vous lécher le visage».