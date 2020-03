COVID-19: l’Iran annonce 141 nouveaux décès, bilan officiel de 2898 morts

Les autorités iraniennes ont annoncé lundi 141 nouveaux décès dus au coronavirus, ce qui porte à 2898 morts le bilan officiel de la pandémie en Iran, un des pays parmi les plus touchés par la maladie de la Covid-19.

Les autorités sanitaires ont recensé 3111 nouveaux cas de contamination au cours des dernières 24 heures, a déclaré Kianouche Jahanpour, porte-parole du ministère de la Santé lors de son point de presse quotidien en ligne. Au total, 44 606 cas ont été déclarés officiellement en Iran.

Il a souligné que 3703 des cas hospitalisés se trouvaient dans un état critique tandis que 14 656 ont guéri.

Après avoir tout fait pour éviter d’imposer des mesures de confinement ou de quarantaine, le gouvernement iranien a décidé le 25 mars d’interdire tout déplacement entre les villes. La mesure, qui est entrée en vigueur deux jours plus tard et s’applique jusqu’au 8 avril, pourrait être prolongée.

Sans être officiellement confinés, les habitants sont appelés depuis plusieurs semaines à rester chez eux « autant que possible ».

Le président Hassan Rohani a répété mardi ses appels à la population à rester chez elle, soulignant que les jardins publics à travers le pays seraient fermés mercredi, pour « Sizdah Be-dar », la Journée de la nature, que les Iraniens célèbrent avec des pique-niques dans les parcs ou hors des villes, au 13e jour du Nouvel An iranien.

M. Rohani a appelé la population à « laisser la tradition pour un autre moment », prévenant que les personnes violant les consignes seraient verbalisées.

Le Comité anticoronavirus a par ailleurs ordonné d’arrêter la publication sur papier de la presse écrite jusqu’au 8 avril, appelant ces médias à opter pour la diffusion en ligne, selon l’agence officielle Irna.

« La publication de journaux et autres médias nécessite le travail des journalistes, des imprimeries et des distributeurs, et cela augmente le risque de propagation de la maladie », a estimé ce comité.

Plusieurs responsables gouvernementaux et figures publiques ont été contaminées par le nouveau coronavirus, certains ayant décédé.

Mardi, un porte-parole du Parlement a indiqué qu’au moins 23 députés (sur 290) avaient été testés positif au virus.