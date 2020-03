[EN DIRECT 31 MARS] Les derniers développements de la pandémie COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 chamboule la vie telle qu'on la connait.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles en lien avec cette crise qui frappe les gouvernements, l’économie et la population au fil de la journée.

DERNIER BILAN | 10h04

PLANÉTAIRE

Cas confirmés: 803 650

Morts: 39 033

Rétablis: au moins 170 000

CANADA

Total des cas au pays: 7448, dont 3430 au Québec

Décès: 86

Toutes les nouvelles | 30 Mars 2020

12h00 | Le bilan s’aggrave en Afrique du Sud, mais moins vite que prévu.

AFP

11h35 | Un membre du personnel d'une résidence pour aînés de Maria en Gaspésie a été déclaré positif à la COVID-19. D’autres membres du personnel et des résidents du Manoir du Havre auraient aussi contracté le virus.

11h22 | Ottawa confirme avoir signé un contrat d’approvisionnement avec l’entreprise québécoise Medicom pour la fabrication de masques N95.

AFP

11h10 | Covid-19: Trump et Erdogan appellent à un cessez-le-feu en Syrie et Libye.

AFP

Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan ont convenu mardi lors d’un échange téléphonique de « l’importance » pour les pays en conflit, comme la Syrie et la Libye, « d’adhérer à un cessez-le-feu » en cette période de crise sanitaire mondiale, a indiqué la Maison-Blanche.

11h05 | 381 morts supplémentaires au Royaume-Uni, un record, 1789 au total.

AFP

10h50 | Le maire Régis Labeaume encense les employés de la Ville de Québec.

10h43 | Des réponses à vos questions : la règle d’or de la Prestation canadienne d’urgence.

10h40 | Berceau du Covid-19, la ville chinoise de Wuhan enterre ses morts.

AFP

10h04 | Un employé d’une succursale montréalaise de la Société des alcools du Québec a été infecté par le virus, a annoncé la société d’État.

(1/2) Nous avons été avisés que l’un de nos employés de la succursale située au 1745, rue Fleury Est à Montréal a reçu le 30 mars 2020 un diagnostic confirmé de COVID-19. L'employé, dont la dernière journée travaillée en succursale remonte au samedi 21 mars 2020. pic.twitter.com/6WycuwSeeh — La SAQ (@LaSAQ_officiel) March 31, 2020 (2/2) Il avait été placé en isolement préventif dès l’apparition des symptômes, le 27 mars et est actuellement en isolement à la maison. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et lui apportons tout le soutien nécessaire.



Pour en savoir plus: https://t.co/5egnbWUcjh — La SAQ (@LaSAQ_officiel) March 31, 2020

9h09 | Un médecin ayant vu Poutine infecté, les analyses du président russe «normales».

Photo d'archives, AFP

Le médecin-chef du principal hôpital moscovite traitant les malades du coronavirus, qui avait rencontré Vladimir Poutine la semaine dernière, a été infecté, selon l’agence russe Interfax et la télévision publique qui citent l’hôpital.

9h00 | Peur d’une seconde vague du virus: Shanghai referme ses sites touristiques.

AFP

8h43 | La Mauritanie annonce son 1er décès du coronavirus.

La Mauritanie a déclaré son premier cas de décès du coronavirus, celui d’une Franco-Mauritanienne de 48 ans dont la contamination a été diagnostiquée après son décès, a rapporté mardi l’Agence mauritanienne d’information.

Photo Pierre-Paul Poulin

8h33 | La Pologne limite encore les déplacements.

AFP

La Pologne a annoncé mardi de nouvelles mesures destinées à freiner la pandémie en limitant la présence des mineurs sur la voie publique, en fermant les parcs, les plages et les quais, et en limitant le nombre des clients dans les magasins.

8h33 | Éclosion «très importante» au CHSLD LaSalle.

8h24 | La mégapole de Lagos entre en confinement, les mesures se durcissent partout en Afrique.

AFP

8h20 | Le confinement aurait sauvé 59 000 vies dans 11 pays européens.

8h17 | L’Indonésie déclare l’état d’urgence, mais résiste au confinement.

AFP

AFP

7h42 | COVID-19: un tiers des PME fermées pense ne jamais rouvrir.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Adobe

7h40 | Les policiers de Laval ont tenu à rendre hommage au personnel de l'hôpital de la Cité-de-la-Santé en créant une haie d'honneur pour les accueillir au boulot, mardi matin.

7h23 | Québec solidaire demande un délai de grâce pour les loyers.

Simon Clark/Agence QMI

7h17 | COVID-19: en France, les vétérinaires demandent de ne pas désinfecter les animaux.

AFP

Photo Jean-François Desgagnés

6h43 | Premier mort du nouveau coronavirus en Tanzanie.

AFP

La Tanzanie a recensé mardi son premier mort du nouveau coronavirus, un homme de 49 ans qui souffrait déjà d’autres problèmes de santé, a annoncé le ministère de la Santé.

6h28 | Pandémie: record historique de ventes dans les supermarchés au Royaume-Uni.

AFP

Photo Simon Clark

6h25 | Au bout du monde, des lieux encore préservés du coronavirus.

AFP

Photo Stevens Leblanc

5h48 | 141 nouveaux décès en Iran, bilan total de 2898 morts.

AFP

5h38 | Nouveau record de morts en 24 heures en Espagne à 849.

AFP

5h20 | Une adolescente de 12 ans succombe au coronavirus en Belgique.

AFP

Une adolescente de 12 ans est morte en Belgique des suites de la COVID-19, un cas très rare, ont annoncé mardi les autorités sanitaires du pays à l'occasion de leur bilan quotidien sur la pandémie.

4h25 | La Russie prévoit jusqu'à cinq ans de prison pour les «fake news» sur le coronavirus.

AFP

Les députés russes doivent adopter mardi un projet de loi prévoyant des sanctions sévères, jusqu'à cinq ans de prison, pour la diffusion de fausses informations relatives au nouveau coronavirus.

0h46 | Les salariés de Whole Foods inquiets se mettent en grève.

AFP

Des salariés de l'emblématique magasin bio Whole Foods, propriété d'Amazon, vont se mettre en grève mardi, inquiets pour leur santé et leur portefeuille face au nouveau coronavirus, dans un secteur où les salaires sont souvent faibles et les situations précaires.

Les salariés demandent de meilleures conditions financières et des mesures d'hygiène et de sécurité renforcées. La veille, des salariés d'un entrepôt new-yorkais d'Amazon et de la plateforme de livraison de courses Instacart avaient déjà cessé le travail.