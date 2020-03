Grève chez Whole Foods, les salariés de la distribution s’inquiètent

New York | Des salariés de l’emblématique magasin bio Whole Foods, propriété d’Amazon, vont se mettre en grève mardi, inquiets pour leur santé et leur portefeuille face au nouveau coronavirus, dans un secteur où les salaires sont souvent faibles et les situations précaires.

• À lire aussi: Grèves chez Amazon et Instacart pour plus de protections face au coronavirus

Les salariés demandent de meilleures conditions financières et des mesures d’hygiène et de sécurité renforcées. La veille, des salariés d’un entrepôt new-yorkais d’Amazon et de la plateforme de livraison de courses Instacart avaient déjà cessé le travail.

« Nous appelons Amazon à nous donner les ressources nécessaires pour faire notre travail en toute sécurité », demande le syndicat Whole Workers dans un communiqué.

« Le Covid-19 est une véritable menace pour la sécurité de nos salariés et de nos clients », ajoute-t-il.

Parmi leurs demandes, des équipements et procédures sanitaires plus nombreux, un congé maladie garanti en cas de contamination ou de placement en « auto-confinement », et une couverture maladie pour les travailleurs à temps partiel ou saisonniers.

Ils demandent également un salaire doublé comme « prime de risque », et la fermeture immédiate de l’établissement en cas de salarié testé positif, avec maintien du salaire jusqu’à la réouverture.

La chaîne texane haut de gamme Whole Foods compte près de 500 magasins aux États-Unis, et a été rachetée par Amazon en 2017.

Le géant de la distribution s’est déjà heurté lundi à la colère de plusieurs dizaines de salariés de son entrepôt new yorkais de Staten Island, au sud de Manhattan, qui ont cessé le travail, pour demander la fermeture et le nettoyage de fond en comble du site, alors qu’un employé a été testé positif au Covid-19.