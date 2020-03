Le dernier match de Lafleur

Photo d'archives

Le 31 mars 1991. Guy Lafleur faisait ses adieux au hockey comme joueur actif en disputant le dernier match de sa carrière au Colisée de Québec, face aux Canadiens de Montréal. Au début d'une cérémonie qui réunit entre autres Ginette Reno, Jean Lapointe, Julie Masse, Diane Tell et l'imitateur André-Philippe Gagnon, les partisans réservent à Lafleur une ovation de 11 minutes. La veille, lors de son dernier match au Forum de Montréal, le public l'avait acclamé spontanément pendant six minutes, la plus longue ovation de l'histoire sportive du Forum. Lafleur en avait profité pour enfiler le 560e but de sa carrière en déjouant Patrick Roy à 8:59 de la deuxième période dans une défaite des Nordiques 4-3 devant les Canadiens. Le lendemain, 31 mars, les Nordiques prenaient leur revanche disposant des Canadiens 4-1.

Anniversaires

Gaétan Morency (photo) président-directeur général de la Société du Grand Théâtre de Québec...Robert Laflamme, journaliste pour le site français de la LNH (lnh.com)...Hélène LeBel, ex-conseillère publicitaire chez Astral Affichage...Suzanne O’rourke, retraité de TVA Québec...Philippe St-Pierre, directeur adjoint, recherche et affaires publiques chez CAA-Québec, 46 ans...Charles Lacroix, homme d’affaires de Québec, 61 ans...Gilles Gilbert, ex-gardien de buts de la LNH, Minnesota, Boston, et Détroit (LNH), et qui travaille pour Canadian Hockey Enterprises, 71 ans...

Disparus

Le 31 mars 2019. Yves Préfontaine (photo) écrivain québécois, 82 ans...2017. François de Courval, 88 ans, fondateur de l’Institut de beauté qui porte son nom...2017. Gilbert Baker, 65 ans, militant des droits LGBT et inventeur du célèbre drapeau aux huit couleurs...2017. James Rosenquist, 83 ans, artiste américain qui a joué un rôle essentiel dans l’émergence du pop art avec ses toiles et ses installations...2016. Ronald Thibert, 74 ans, sculpteur québécois...2014. Frankie Knuckles, 59 ans, disc jockey américain et compositeur de musique électronique... 2011. Françoise La Rochelle-Roy, 94 ans, journaliste, animatrice (CHRC)... 2008. Jules Dassin, 96 ans, réalisateur, scénariste, producteur et acteur américain...1995. Selena, 23 ans, chanteuse américano-mexicaine...1985. Jeanine Deckers, 51 ans, religieuse belge (Sœur Sourire)...1980. Jesse Owens, 66 ans, quadruple médaillé d'or aux Olympiques de 1936 à Berlin...1978. Charles Best, 79 ans, médecin américano-canadien, co-découvreur de l'insuline.