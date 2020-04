Nicolas Deslauriers: quatre jours en VR

De la Californie à l’Arizona, au Texas, à l’Indiana, au Michigan, au Québec. En quatre jours, Nicolas Deslauriers a traversé le continent d’ouest en est à bord d’un véhicule récréatif pour rentrer à la maison et fuir un foyer d’infection à la COVID-19 dans la région d’Anaheim. Pour pimenter le projet, il a fait ce voyage avec sa femme enceinte, ses trois enfants et ses deux chiens.

« C’est ça que je trouve le plus drôle, mais le trajet s’est très bien déroulé, a dit Deslauriers dans une entrevue téléphonique accordée au Journal de son domicile de Saint-Ignace-de-Loyola, près de Berthierville. Celui qui a eu le plus de misère, c’est mon dalmatien, une chienne de 16 mois. Elle était vraiment stressée tout au long du voyage. C’est elle qui nous tenait sur le bout de nos orteils, elle n’arrêtait pas de bouger.

« Nous avions une bonne configuration avec notre VR [véhicule récréatif], nous avions installé les enfants face à face avec une petite table dans le milieu. Ils jouaient à des jeux. Ma femme se levait aussi pendant le chemin. Nous étions en famille. Je dirais que ce voyage a soudé la famille à un autre niveau. Dans 20 ans, nous en parlerons encore. C’était demandant pour le corps. Mais je n’ai pas peur de le dire, je ne le referais pas. »

Photo courtoisie, Nicolas Deslauriers

Plus de 4700 kilomètres au compteur

Dans des conditions plus régulières, un voyageur prendra près d’une semaine pour conduire de la Californie jusqu’au Québec. Selon Google Maps, on parle d’une distance colossale de 4700 kilomètres et de 51 heures à manger de l’asphalte.

Les Deslauriers ont parcouru la route en quatre jours. Deux journées d’un peu plus de huit heures, une troisième journée marathon de 17 heures et un autre marathon de 16 heures. Et on vous rappelle qu’il y avait à bord une grande fille de six ans (Madison Rose), un garçon de près de quatre ans (Jaxon) et une autre fillette de 16 mois (Payton). La courageuse maman, Joanie, devait aussi gérer sa bedaine de femme enceinte et les deux chiens, un golden retriever et un dalmatien nerveux.

« C’était assez fou comme projet, mais je crois toujours qu’il s’agissait de la meilleure solution pour nous, a expliqué l’ailier des Ducks d’Anaheim. J’ai loué le véhicule juste à temps. Au lendemain de notre départ (26 mars), il y a eu un confinement. Les sorties étaient interdites pour deux semaines dans la région d’Orange County, en Californie. Je n’aurais pas réussi à me trouver un véhicule si j’avais attendu 24 heures de plus.

« Je n’avais pas le goût de faire ce long trajet, a-t-il continué. J’avais regardé toutes les options, même un vol nolisé. Mais ça coûtait vraiment trop cher. Nous avons décidé de louer un VR. Ma femme est enceinte. Il n’y avait aucun risque à prendre pour nous. Avec le VR, nous dormions au même endroit, nous réduisions les risques de contagion du virus. Ce n’est pas l’idéal de traverser le continent avec de jeunes enfants et deux chiens, mais c’était le meilleur choix pour notre santé. Ça passait avant tout. Quand nous avons traversé les douanes au dernier jour (4e journée), nous avons ressenti un regain d’énergie. Nous savions que nous étions plus proches de la maison. »

Photo courtoisie, Nicolas Deslauriers

Bien chez soi

La famille Deslauriers écoute maintenant les directives du gouvernement Legault en restant en quarantaine pour une période de deux semaines chez elle à Saint-Ignace-de-Loyola.

« Je suis chanceux, mes voisins avaient préparé une épicerie pour nous, a mentionné l’attaquant de 29 ans. Mon voisin m’a également facilité la vie pour me trouver un camion à Detroit puisque je ne pouvais pas entrer le VR américain au Canada.

« Je ne pense pas que je pourrais m’imaginer en Californie en ce moment. J’étais super bien en Californie, mais ce n’est pas notre chez-nous. Nous louions une maison. La Californie est aussi un foyer d’infection, surtout dans le coin d’Orange County. Je suis heureux d’être au Québec, à la maison. Je me sens en sécurité avec ma famille. »

Le concept de rouler à bord d’un véhicule récréatif pourrait faire des petits chez les Ducks d’Anaheim.

« Je parlais avec David Backes récemment et il pense faire la même chose avec sa famille. Il est à Boston, mais il aimerait retourner chez lui au Minnesota. Il m’a posé plusieurs questions. J’ai été franc avec lui. Ce n’était pas ma première option, mais pour la sécurité, ce l’était. »

Le trajet reliant Boston à Minneapolis représenterait une toute petite balade de 2200 kilomètres. C’est la moitié du parcours de la famille Deslauriers.

Départ

Anaheim (Orange County)

Jour 1

Anaheim jusqu’à Flagstaff en Arizona

Distance : 732 km

Près de 8 heures de route

Jour 2

Flagstaff jusqu’à Amarillo au Texas

Distance : 973 km

Près de 10 heures de route

Jour 3

Amarillo jusqu’à Indianapolis en Indiana

Distance : 1597 km

Près de 17 heures de route

Jour 4

Indianapolis jusqu’à Detroit (changement de véhicule)

Distance : 458 km

Ensuite Detroit à Berthierville

Distance : 971 km

Temps total du jour 4 : 16 heures de route

Arrivée