Patricia Paquin fait découvrir Les Intrépides

Certaines personnes profitent du confinement pour regarder de nouvelles séries. Patricia Paquin, elle, a plutôt choisi de faire découvrir à ses enfants la mythique série jeunesse des années 1990, Les Intrépides.

Le confinement se passe en famille pour Patricia Paquin, qui est à la maison avec son conjoint, le chef Louis-François Marcotte, et leurs enfants Gabriel (9 ans) et Florence (5 ans). Benjamin (18 ans), né de l’union de l’animatrice avec l’humoriste Mathieu Gratton, est retourné chez sa mère il y a quelques jours après avoir passé deux semaines chez son papa.

À la maison ces jours-ci, Patricia a retrouvé les épisodes des Intrépides, sur UNIS TV, qui avaient initialement été diffusés de 1992 à 1995. Cette série avait marqué une génération, avec ses aventures qui se déroulaient des deux côtés de l’océan.

« Ça fait bien rire les enfants puisque nous sommes amis avec Jessica Barker, et elle était toute jeune à l’époque ! » dit Patricia.

Parlant de Jessica Barker, Patricia a aussi écouté son balado Bain libre, qu’elle anime avec ses amis Vincent Bolduc et Guillaume Lemay-Thivierge.

« Ils ont enregistré il y a quelques jours un spécial COVID-19/confinement qui était très intéressant, car ils suggéraient quoi dire à nos enfants, et comment gérer les angoisses. »

La vie est belle

Patricia a aussi regardé à nouveau son film préféré, La vie est belle, de Roberto Benigni.

« C’est une belle analogie de ce que nous vivons présentement, où un père, qui vit l’horreur des camps de concentration avec sa famille en temps de guerre, continue de faire croire à son fils que tout ça est un jeu pour qu’il reste dans l’innocence. Ce n’est que du beau. »

Durant le confinement, Patricia en profite pour cuisiner avec ses enfants.

« Nous avons d’ailleurs partagé une recette de gâteau arc-en-ciel sur nos pages Facebook officielles, et la vidéo a été vue par près de deux millions de personnes en quelques jours. Louis-François et moi recevons d’ailleurs plein de photos de gâteaux depuis deux semaines, et c’est génial ! »

Puisque leur café Chez Cheval, à Mont-Saint-Hilaire, est toujours ouvert pour des plats à emporter, Louis-François est le seul à sortir de la maison pour le travail, mentionne Patricia.

« En même temps, comme nous sommes sur une terre avec des animaux, le confinement est moins restrictif, car le terrain de jeux est vaste. »

Les suggestions de Patricia

Série télé

Les Intrépides

Film