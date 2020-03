Peur d’une seconde vague du virus: Shanghai referme ses sites touristiques

De nombreux sites touristiques de Shanghai, qui avaient rouvert mi-mars, ont de nouveau fermé leurs portes, illustrant la peur d’une seconde vague épidémique en Chine.

Le nombre de nouvelles contaminations par la Covid-19 s’est effondré ces dernières semaines en Chine, pays où le coronavirus a fait son apparition fin 2019.

Plusieurs sites de la capitale économique chinoise en ont profité pour rouvrir leurs portes au public dès la mi-mars, notamment les gratte-ciel comme la Tour de Shanghai, deuxième du monde avec ses 632 mètres.

Mais la tour ainsi que sa voisine la Perle de l’Orient ont refermé leurs portes au public depuis le début de la semaine, de même que l’Aquarium et le musée de cire, Madame Tussauds, a constaté l’AFP.

Aucune date de réouverture n’a été annoncée.

Ces sites avaient fermé leurs portes fin janvier, au moment où le pays se mettait sous cloche dans l’espoir de stopper la progression du virus.

La Chine redoute à présent une contamination via les personnes qui rentrent dans le pays et a pris des mesures radicales pour bloquer l’entrée des étrangers et réduire le trafic aérien international.

Mardi, les 48 nouveaux cas de contamination enregistrés au cours des dernières 24 heures étaient tous d’origine importée, selon les chiffres du ministère de la Santé.

L’épidémie a fait plus de 3300 morts dans le pays.