Au secours des agriculteurs

Une tragédie silencieuse. C’est ainsi que l’ancien maire d’Huntingdon et animateur de radio Stéphane Gendron décrit le problème de la détresse psychologique des agriculteurs québécois, un sujet tabou qu’il met en lumière dans un nouveau documentaire.

Dans ce film intitulé La détresse au bout du rang, Stéphane Gendron recueille les témoignages bouleversants de plusieurs agriculteurs qui ont vécu des drames familiaux terribles parce qu’ils n’arrivent pas à joindre les deux bouts.

On y suit l’histoire d’une productrice fromagère qui doit gérer seule l’entreprise depuis que son chum et associé s’est suicidé. Gendron et le réalisateur Éric Blouin sont aussi allés à la rencontre d’une productrice laitière et mère de six enfants qui a elle-même songé au suicide après que son conjoint l’a quittée. Enfin, le film nous montre le propriétaire d’une ferme laitière qui se prépare à démanteler son entreprise.

Métier à risque

Stéphane Gendron explique au début du documentaire qu’il a lancé un appel à tous sur les réseaux sociaux. Il a été inondé de messages d’agriculteurs en détresse : « Au début, les gens étaient réticents à se montrer à l’écran, mais je me suis lié avec plusieurs d’entre eux qui ont finalement accepté d’en parler, explique-t-il en entrevue. Je pense que mon film est un outil pédagogique pour montrer aux gens de la ville qui ne connaissent pas le milieu rural. C’est une façon de leur dire : regardez, c’est ça qu’on vit. »

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, les agriculteurs exercent un des métiers les plus à risque de suicide. Pour Stéphane Gendron, le nœud du problème, c’est que les gens en milieux ruraux n’osent pas parler de leurs souffrances, ayant peur notamment d’être jugés par leurs proches ou leurs voisins.

« Le gars en détresse va préférer aller brailler tout seul dans son pick-up plutôt que d’en parler à sa femme. Trop souvent, il va ensuite tomber dans un épuisement professionnel et le moindre événement contrariant va être la goutte qui fait déborder le vase », déplore-t-il.

► La détresse au bout du rang est disponible sur la plateforme Crave.