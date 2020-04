Coït interrompu

La quatrième saison de District 31 prend fin jeudi soir, deux semaines plus tôt que prévu en raison du coronavirus. Dommage, parce que Luc Dionne avait probablement concocté une finale à tout casser qui nous aurait fait jaser durant tout l’été. En attendant la reprise des tournages, voici cinq intrigues qui seront – on s’en doute – laissées en suspens.

1. Nick Romano vs Véronique Lenoir

Photo courtoisie

Ce bras de fer nous a gardés captifs une bonne partie de l’année. Et chaque fois qu’on pensait qu’on savait où l’auteur voulait nous amener, un rebondissement venait brouiller les cartes. François Labelle (Peter Miller) s’en mêle ! Sébastien Durand (Stéphan Côté) est impliqué ! Résultat : au moment d’écrire ces lignes, la théorie de l’alliance secrète entre Véronique Lenoir (Catherine De Léan) et Nick Romano (Mathieu Baron) nous apparaît improbable... à moins que l’avocate criminaliste ait pris des cours de jeu à l’école de Meryl Streep. Elle semblait sincère et blessée durant son tête-à-tête avec Sonia (Pascale Montpetit) mardi.

2. Le tueur à gages

Photo courtoisie

Voilà une balle courbe qu’on n’attendait pas. Un ancien tueur à gages ironiquement nommé Marc-André Gentil (Marcel Lebœuf) qui débarque au poste pour rapporter un complot pour meurtre. Jusqu’ici, rien d’anormal. Mais après avoir déboulé à vitesse grand V, l’enquête a révélé hier que l’exécrable Julia Deveau (Bénédicte Décary) était ciblée. Cette histoire secondaire nous plaît pour plusieurs raisons. L’une d’entre elles étant l’excellent clin d’œil au nom de famille du pire tueur à gages de l’histoire du Québec, Gérald Gallant. Gentil, galant, on comprend ?

3. Les diamants de Laurent

Photo courtoisie

Pour être honnête, on croit avoir oublié pourquoi Laurent Cloutier (Patrick Labbé) tient tant à retrouver les diamants avec lesquels est partie Virginie Francœur (Catherine-Audrey Lachapelle). Mais une chose est sûre, l’ex-lieutenant-détective n’a pas l’air de vouloir lâcher le morceau.

4. L’« ami d’enfance » de Florence

Photo courtoisie

Cette intrigue secondaire de fraude impliquant l’Agence des marchés financiers nous paraissait banale jusqu’au moment où Florence (Catherine Proulx-Lemay) a commencé à douter des intentions de Samuel (Victor Trelles Turgeon), le fils du défunt. Notre petit doigt nous dit qu’on est loin d’en avoir fini avec l’« ami d’enfance » du sergent-détective Guindon.

5. La Riopelle

Photo courtoisie

La descente aux enfers de Nancy (brillante Geneviève Schmidt) achève... Reste à savoir qui elle entraînera avec elle. La dernière fois qu’on l’a vue, elle rodait autour de Martine (Catherine Dajczman), la conjointe de Bruno (Michel Charrette). On craint la Riopelle parce qu’elle est isolée et qu’elle n’a plus rien à perdre.

Une finale satisfaisante malgré tout

Photo courtoisie

Fans de District 31, soyez rassurés. La « finale par consolation » du drame policier, qui sera diffusée jeudi soir à 19 h à ICI Télé, pourrait très bien passer pour une véritable conclusion de saison. C’est du moins ce qu’on a pensé après l’avoir regardée. Riche en adrénaline, cet ultime épisode avant dieu-sait-quand ramène le couple Richard Jeté-Julia Deveau au premier plan. La scène où Florence confronte cette dernière est particulièrement satisfaisante. Petit conseil d’ami : ne vous mettez pas la sergente Guindon à dos...