Confinement en mer: une animatrice sportive coincée sur le navire «Anthem of the Seas» témoigne

Jessica Bélanger, membre de l’équipage du bateau de croisière «Anthem of the Seas», vit des heures de lourde inquiétude alors qu’elle est confinée en mer. Certains de ses collègues ont contracté la COVID-19 et elle ne sait ni quand ni où le navire pourra accoster.

«De jour en jour, ça devient difficile, ça devient stressant», a raconté mercredi Jessica Bélanger dans Le retour de Mario Dumont à QUB radio.

Celle qui en est maintenant à sa 17e journée en mer n’avait pas envisagé un tel scénario initialement. Le navire, dans l’obligation de cesser ses activités pour une période de 30 jours, avait d’abord fait descendre ses passagers au port de croisière de Cape Liberty, tout près de New York, le 15 mars dernier.

Puis, devant faire face au choix de partir ou de rester à bord du bateau avec les quelque 1400 membres d’équipage en attendant la reprise des activités, Jessica Bélanger croyait prendre la bonne décision.

«Quand on m’a donné le choix, moi j’ai pris la décision de rester ici», a dit celle qui voulait à tout prix éviter les voyages par avion, par crainte de contracter la maladie durant ses escales.

«C’était très dernière minute pour [la compagnie Royal Caribbean] d’organiser notre rapatriement et tout, et il y a 17 jours la situation était loin d’être ce qu’elle est en ce moment», a-t-elle renchéri.

Malheureusement, la situation s’est gravement détériorée. La compagnie pour laquelle elle travaille a mis fin à son contrat, forcée de prolonger la cessation de ses activités pour un autre 30 jours, voire plus.

Par ailleurs, quelques membres de l’équipage ont contracté le coronavirus. «Le capitaine ne nous a pas encore dit le nombre», a-t-elle affirmé.

Par-dessus tout, le navire qui était censé accoster à Miami mardi, s’est vu refuser l'entrée dans ce port floridien, entraînant son approvisionnement de nourriture et d’équipements par l’intermédiaire d’un bateau de sauvetage de Royal Caribbean.

«Hier, il y avait plus de 800 personnes qui avaient des vols et qui étaient censées retourner vers la maison», a-t-elle ajouté.

Courtoisie / Jessica Bélanger

Transférés individuellement dans les cabines désertées par les passagers, les membres de l’équipage sont tous confinés et ne reçoivent que très peu d’informations de la part de leur capitaine.

«Les informations viennent au compte-gouttes ces derniers jours», a-t-elle fait savoir.

Jessica Bélanger se console d’avoir désormais une cabine avec un balcon, pour avoir droit à un peu de lumière, mais elle ne sait pas quand le bateau terminera son éprouvant périple. «Tu prends ton mal en patience», a-t-elle conclu.