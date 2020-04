Confort et communications dans les sentiers

Avec ses modèles 2021, BRP assure aux motoneigistes amateurs de randonnées en sentier un confort amélioré et des possibilités de communication uniques.

« Avec la suspension RMotion, en 2013, BRP a monté d’un cran le confort de la randonnée en sentier. Cette saison, les ingénieurs ont su améliorer de belle façon cette célèbre suspension en créant la RMotion X, tout en offrant une version de la suspension avant améliorée, elle aussi, la RAS X, lance d’emblée Carl Dussault, de Dion Moto. Ces nouvelles suspensions sont offertes sur les modèles MXZ Renegade X et XRS. » La nouvelle RMotion X augmente la qualité de rendement dans les bosses, sans oublier l’amélioration aussi au niveau de la conduite et du contrôle de la motoneige lors des randonnées.

Si on veut décrire les deux nouvelles suspensions au niveau technique, il faut commencer dans l’ordre.

« À l’avant, avec la nouvelle suspension RAS X, on a 10 millimètres de plus de débattement, indique l’expert. Les ingénieurs l’ont jumelée avec de nouveaux skis. Il peut donc y avoir les skis Pilot X, où l’on retrouve à l’intérieur un système qui permet de modifier l’écartement avant de 1,5 pouce. En étant plus larges à l’avant, les skis peuvent aussi assurer au pilote une conduite plus agressive et une meilleure traction dans les virages. Il y a aussi en option le ski Pilot TX avec ajustement rapide, qui fonctionne avec une bonbonne permettant de faire monter ou descendre la lice. »

À L’ARRIÈRE

Avec ces modifications importantes à l’avant, les ingénieurs ont su marier le tout avec une toute nouvelle version de suspension à l’arrière, la RMotion X.

« La RMotion était déjà très appréciée pour ses qualités, entre autres pour son bon débattement dans les randonnées en sentier. Maintenant, avec la RMotion X, les ingénieurs ont peaufiné le tout pour arriver à offrir une version plus performante, explique Carl Dussault. Ils ont redessiné le bras arrière, ce qui a permis de diminuer le poids de la suspension de cinq livres. Les roues sont aussi plus légères avec leur nouveau design. Le bras à l’avant a été allongé de 30 millimètres. L’amortisseur est aussi plus long de 15 millimètres. Tout cela permet d’améliorer les performances dans les bosses et les transferts de poids. Aussi, les skis lèvent moins sur les accélérations et la conduite est plus fiable et plus précise dans les virages. » Pour tirer le maximum de votre motoneige, il est possible de régler vous-même la position que vous désirez lors des transferts de poids.

« Il y a un réglage pour le transfert de poids à deux positions. Cela doit se faire manuellement. À la position haute, le pilote pourra prendre ses virages vraiment à plat parce que le nez de la motoneige va descendre, permettant même une conduite plus agressive. Pour la position basse, on va alléger le devant, les skis vont donc lever plus. »

Dans les modèles MXZ, durant la vente du printemps qui dure jusqu’au 15 avril prochain il est possible de choisir son moteur, soit le 650 ou le 600R. Dans le cas du Renegade, il est offert avec un 850 ou un moteur quatre temps, le 900 ACE Turbo.

UN NOUVEAU CADRAN UNIQUE

Photo courtoisie

Offert exclusivement sur les modèles du printemps, le nouveau cadran de 7,8 pouces de BRP a beaucoup à offrir.

« Ce nouveau cadran est offert exclusivement sur les modèles du printemps dans la gamme MXZ, Renegade, Backcountry et Expedition, mentionne Carl Dussault. Il se retrouve dans les modèles X, XRS et SE dans l’Expedition. C’est véritablement un nouveau concept révolutionnaire, qui deviendra certainement un outil fort utile pour les motoneigistes qui vont le choisir. »

Il offre la connexion avec votre cellulaire iPhone ou Android.

« En le branchant, la partie de droite du cadran devient le miroir de votre cellulaire. Aussi, sous peu, BRP va offrir sa nouvelle application BRP-GO, qui permettra de télécharger tous les sentiers de motoneige du Québec, du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario. Les ingénieurs travaillent pour le rendre compatible pour l’ensemble du Canada et des États-Unis, complète l’expert. Cela signifie que vous allez pouvoir créer votre trajet avant de partir de la maison. Par la suite, une fois que vous serez sur votre motoneige, en branchant votre cellulaire, la partie de droite vous présentera le trajet que vous avez choisi. À l’aide de la manette sur la gauche du tableau de bord, vous allez pouvoir vous promener sur la carte. » Le cadran vous permet d’aller encore plus loin en permettant de communiquer avec l’extérieur.

« Si le motoneigiste possède un appareil Bluetooth dans son casque, il va pouvoir recevoir des appels dans son casque. Ce système dans le casque est nécessaire. Vous pourrez aussi écouter de la musique. Avec la manette, il sera possible de changer les chansons, de recevoir des appels. Cela va aussi permettre de savoir quels services sont disponibles en tout temps. Aussi, si d’autres membres du groupe de motoneigistes de votre groupe ont l’application BRP-GO, vous allez pouvoir savoir en tout temps où se trouvent les autres, et à quelle distance de vous. »

Cette application va pouvoir fonctionner lorsqu’il y aura un accès au réseau cellulaire. Il ne faudrait pas se surprendre de voir cette application s’étendre dans d’autres créneaux que les randonnées en sentier.