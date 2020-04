COVID-19: l’étau se resserre autour de la grande région de Montréal

QUÉBEC | Finies les escapades du week-end en campagne : le gouvernement limite l’accès à quatre nouvelles régions, dont deux autour de Montréal, afin de limiter la propagation du coronavirus.

Le gouvernement du Québec ne boucle pas la métropole, mais l’étau se resserre tout autour.

Depuis mercredi midi, seuls les résidents, travailleurs et services essentiels sont autorisés à se rendre au nord de Mirabel et de Saint-Jérôme, dans les MRC Antoine-Labelle, Argenteuil, Les-Pays-d’en-Haut et Les Laurentides.

À l’est de Montréal, dans Lanaudière, les territoires d’Autray, de Joliette, de Matawinie et de Montcalm sont également interdits de visites. Pareillement pour l’ensemble de l’Outaouais et l’agglomération de La Tuque.

Toutefois, contrairement aux huit autres régions interdites d’accès depuis samedi dernier, la Sûreté du Québec (SQ) ne prévoit pas installer de barrages routiers permanents autour de la grande région de Montréal. Le corps de police procédera plutôt à des contrôles aléatoires. En conférence de presse, le premier ministre François Legault a d’ailleurs dit compter « sur la bonne foi des Québécois ».

Pas question, non plus, d’imposer un constat d’infraction aux automobilistes.

« Les interventions de nos policiers sont toujours axées sur la prévention et la sensibilisation au respect des mesures gouvernementales », explique la porte-parole de la SQ, Valérie Beauchamp.

Contamination

M. Legault a expliqué vouloir éviter une contamination des régions plus au nord par la population du sud, plus affectée.

Même si Montréal compte près de la moitié des cas de COVID-19 au Québec, le gouvernement n’entend pas bloquer les ponts pour confiner la métropole.

« Parce que, bien honnêtement, il faudrait le faire pour ce qu’on appelle la CMM [Communauté métropolitaine de Montréal] ou en incluant le 450, parce qu’il y a tellement de voyagement », a dit M. Legault.

« Ce n’est pas exclu à ce moment-ci, mais indirectement, ce que nous faisons, c’est de fermer les régions du nord, pour nous assurer que les gens de Montréal ne vont pas au nord », a-t-il ajouté en anglais.

Fausse route

Mais pour l’épidémiologiste Nima Machouf, Québec fait fausse route et il « est grand temps » d’isoler la métropole.

« C’est une décision qui est très dure et personne ne veut prendre ce genre de décision. Mais quand on en a besoin, il faut le faire. Il y a énormément de cas à Montréal et ça va continuer de monter. Ça veut dire que le potentiel de transmission va augmenter aussi », fait-elle valoir.

« Peut-être qu’ils sont en train de réfléchir à comment le faire, parce qu’il s’agit d’une opération très complexe. Mais Montréal étant une île, ça peut être plus simple qu’ailleurs », ajoute Mme Machouf.

– Avec Antoine Lacroix

QUI PEUT SE RENDRE DANS LES RÉGIONS ISOLÉES ?

Les personnes qui y résident ou qui y travaillent dans les services essentiels

Transport de biens pour des entreprises ou en transit

Déplacements à des fins humanitaires ou nécessaires pour des soins de santé

Ceux qui doivent se conformer à un jugement du tribunal ou pour permettre l’exercice du droit de garde d’un enfant

Les personnes qui arrivent directement de l’une ou l’autre de ces régions

Les employés de la fonction publique fédérale dont le lieu de travail se situe dans l’une de ces régions

Les policiers pourront exiger des preuves :

Preuve de résidence

Permis de conduire

Document fourni par un employeur

