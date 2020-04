COVID-19: les pompiers volontaires n’ont pas droit à l’aide d’urgence d’Ottawa

Les pompiers volontaires et à temps partiel, qui ont été mis à pied temporairement par leur principal employeur, ne sont pas admissibles à la Prestation canadienne d’urgence (PCU), dénonce l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec.

Très inquiète, l’ACSIQ a fait des représentations auprès de l’association canadienne qui, elle, est en contact avec le gouvernement Trudeau pour réclamer des assouplissements aux critères du programme d’aide annoncé récemment.

Elle craint que des pompiers sur appel, payés «à l’acte» dans les plus petites localités, finissent par retirer leur nom des listes de disponibilité, puisqu’ils n’auront pas le droit de réclamer la PCU de 2000$ par mois, en cas d’incendie, s’ils ont perdu leur autre emploi.

«Il faut être 14 jours sans avoir de revenus, selon les critères du fédéral. Si un pompier reçoit un appel durant cette période de 14 jours là, il n’a pas droit aux 2000$ par mois. Mettez-vous à leur place... Ils veulent aider la population, mais ils sont pénalisés en bout de ligne», déplore le directeur général de l’ACSIQ, Sylvain Mireault, en entrevue avec Le Journal.

«La plupart d’entre eux, j’en suis convaincu, veut continuer à servir la population, mais, en situation de crise, les gens y vont pour la protection de leur famille immédiate d’abord, puis on comprend ça, aussi. Pour l’instant, la population n’est pas à risque. C’est juste que, si ça s’éternise, les gens vont avoir un choix à faire. Mais on a confiance que le gros bon sens va s’appliquer et que la situation va se corriger», a-t-il indiqué.

Pompiers à temps partiel

À Sainte-Brigitte-de-Laval, les pompiers à temps partiel réclament aussi le droit d’avoir recours à la prestation d’urgence. Ils sont principalement sur appel, mais font aussi quelques quarts de travail en caserne par mois, en rotation, selon leurs disponibilités.

«Je pense que j’en ai 2 sur 32 qui ont encore leur emploi [principal]. Ça fait pas mal de monde dans le trouble... C’est inquiétant pour les pères et les mères de famille, parce qu’ils veulent bien protéger les gens s’il arrive une urgence, mais ça leur prend aussi du pain puis du beurre sur la table. Ils sont pénalisés parce qu’ils protègent la population. Ça ne fait pas de sens», critique le chef du service, Moïse Mayer.

Des élus municipaux aussi

Plusieurs maires, mairesses et conseillers municipaux des plus petites villes du Québec, qui reçoivent un modeste salaire annuel de quelques milliers de dollars, se retrouvent dans la même situation. La mairesse de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent, Louise Hémond, et deux de ses conseillers ont perdu temporairement leur principale source de revenus et leur fonction d’élu les empêche d’obtenir une aide d’urgence.

«Moi, j’ai un salaire de 533$ par mois, comme mairesse. Les conseillers, eux, c’est de 180$. Ça prend des sous pour vivre. Si on n’a pas le droit au chômage du tout, ils vont recevoir 180$ par mois et c’est tout? Ils ne peuvent pas vivre avec ça», insiste Mme Hémond, rappelant que leur tâche d’élu a doublé, voire triplé depuis le début de la crise qu’ils doivent eux-mêmes gérer localement.

La Fédération québécoise des municipalités a également interpellé Ottawa il y a quelques jours pour réclamer que les élus soient exclus de l’obligation de démontrer un arrêt de travail complet pendant 14 jours pour être admissibles à la PCU.

