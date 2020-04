COVID-19: près de 250 cas en Mauricie et dans le Centre-du-Québec

TROIS-RIVIÈRES – La propagation du coronavirus s'accélère en Mauricie et dans le Centre-du-Québec, avec un total de 247 cas de la COVID-19, soit respectivement 201 et 46 personnes infectées. Onze patients sont toujours hospitalisés, dont quatre aux soins intensifs. La direction de la Santé publique confirme que 24 personnes sont présentement guéries du virus.

Un CHSLD et cinq résidences pour personnes âgées sont touchés par la COVID-19. Le foyer de contamination le plus important est le Centre d'hébergement Laflèche à Shawinigan. Mercredi, le bilan y a grimpé: on dénombre désormais 28 résidents et 12 employés qui ont contracté le virus.

Une soixantaine de travailleurs du CHSLD Laflèche, qui était en isolement, ont été rappelés au travail pour assurer les soins. Une pratique présentement sous la loupe de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

«Une personne qui arrive de voyage qui n’a aucun symptôme apparent doit rester à la maison de façon sécuritaire. Par contre, quand un travailleur a été directement en contact avec une personne infectée, c’est une autre mesure. On porte notre titre de première ligne. On va être là pour la population, mais encore une fois on va devoir nous donner les outils nécessaires pour la sécurité de tout le monde», a dit Pascal Bastarache, président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers-CSN de la Mauricie et Centre-du-Québec.

Trente-neuf employés du réseau de la santé ont été déclarés positifs. Une préposée aux bénéficiaires du CHSLD Laflèche se trouve aux soins intensifs. Y'a-t-il suffisamment de matériel pour protéger les professionnels au front? Plusieurs travailleurs se plaignent sur le terrain.

«On a une affluence d’appels. Il y a une grande inquiétude et on demande des comptes comme organisation syndicale», a déclaré Nathalie Perron, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

La direction de la Santé publique assure que les quantités sont suffisantes. «Chaque matin, on me fait le bilan du matériel qui permet la protection des travailleurs. Nous avons le matériel de protection adéquat et suffisant», a affirmé Carol Fillion, président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ).

Une entreprise de Trois-Rivières, Concepts 3DG, a amorcé la production de visières de protection en partenariat avec Panthera Dental. Les imprimantes fonctionnent jour et nuit pour faire une centaine de visières par semaine.