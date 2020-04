COVID-19: Toujours pas de répit en vue à Québec et à Lévis

La Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches comptent 47 nouveaux cas confirmés, avec notamment une propagation qui se poursuit au Jeffery Hale et au Manoir Liverpool.

La Direction régionale de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale a confirmé 34 nouveaux cas positifs sur le territoire. On compte toujours un seul décès.

Le bilan total passe à 247 personnes infectées. Les données ne sont pas encore ventilées par secteurs, mais 71 % des personnes infectées sont des adultes, 20 % sont des personnes de 65 ans et plus et 9 % sont des jeunes de 18 ans et moins. On dénombre toujours un seul décès localement.

Au Jeffery Hale, cinq employés et cinq usagers sont positifs à la COVID-19. Partout, les visites sont interdites, sauf pour des motifs humanitaires, notamment en soins palliatifs.

Centre pour les plus vulnérables

En Chaudière-Appalaches, on compte 13 nouveaux cas, ce qui porte le total à 130, incluant 14 travailleurs de la santé.

Par ailleurs, le CISSS de Chaudière-Appalaches a diffusé un premier bilan par MRC. La majorité des cas se trouvent à Lévis, où 82 personnes sont atteintes. Suivent ensuite la Beauce et Lotbinière, avec une dizaine de cas par MRC.

À Québec, un centre de convalescence destiné aux personnes atteintes ou en attente d’un résultat de dépistage, et qui sont sans domicile ou dont le lieu de résidence ne permet pas l’isolement requis, sera bientôt accessible.

Le centre désigné sera installé dans les locaux de l’Armée du Salut, sur la côte du Palais. Des soins seront dispensés, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.

« Nous devons nous assurer que toute la population, y compris les personnes vulnérables, puisse recevoir les soins nécessaires et retrouver la santé », a déclaré le maire Régis Labeaume.

Voici le tableau à jour:

Photo CISSS de Chaudière-Appalaches

