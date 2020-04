Des équipes en danger partout?

Nul besoin de sonner l’alarme inutilement, mais de nombreux clubs sportifs pourraient disparaître si la crise du coronavirus se prolonge. C’est le cas partout sur la planète et il faudrait se cacher la tête dans le sable pour penser que le Québec ne fait pas face à de tels risques.

Malgré les nombreuses lignes envoyées à l’eau en cette date du 1er avril, peu d’organisations ont mordu à l’hameçon afin de commenter le dossier.

«Aucun commentaire à ce sujet», a poliment décliné l’organisation du Canadien de Montréal par le biais de Paul Wilson, vice-président principal, affaires publiques et communications.

Naturellement, on devine que le CH survivra à cette pandémie, tout comme l’Impact et les Alouettes.

«Nous ne sommes pas inquiets quant à l’avenir des Alouettes, a justement réagi le président du club de football montréalais Mario Cecchini, dans une déclaration transmise par courriel. Nos propriétaires sont derrière l’organisation à 100%. Ils sont engagés à long terme dans cette équipe. Dès que le feu vert sera donné, notre équipe sera prête à faire vibrer notre province à nouveau.»

Mais qu’en est-il de certains clubs régionaux?

«C’est une bonne question, mais c’est pour trop tôt pour y répondre, a brièvement commenté Ray Lalonde, conseiller stratégique de renom dans le domaine du marketing et des affaires, qui a notamment déjà été à l’emploi de la NBA, du Canadien et des Alouettes, entre autres. Il est trop tôt pour spéculer sur la disparition de clubs sportifs. Nous ne sommes que le 1er avril. Nous serons mieux situés dans quelques mois.»

Pour le moment, à l’instar de la population, on nage dans l’incertitude et on y va tous au jour le jour. La raison est simple: personne n’a jamais vécu une telle situation.

Des Aigles confiants

Évidemment, plus le marché d’un club est petit, plus celui-ci se retrouve en danger. Même cause à effet, selon l’importance du circuit dans lequel une équipe évolue.

«C’est sûr que nous sommes inquiets, a avoué le président des Aigles de Trois-Rivières, Paul Poisson, qui n’est toutefois pas abattu par la récente décision de la Ligue Frontier de baseball de repousser le début de la saison à une date indéterminée. Évidemment, on gère une “business” qu’on ne contrôle pas présentement et il n’y a aucun scénario écarté. Dans la dernière année, on a songé à fermer le club, mais nous nous sommes relevés et on a une très bonne organisation. Nous sommes vraiment chanceux. Nos commanditaires sont solides financièrement et nous avons des mécènes autour de l’équipe. Nous sommes un organisme à but non lucratif (OBNL) et nous recevons un bon support de la Ville de Trois-Rivières.»

Dommages collatéraux

Certes, il est encore tôt, mais ça déboule déjà, ici comme ailleurs. Mercredi, la formation de Vladivostok, dans la Ligue continentale de hockey (KHL), a annoncé qu’elle renonçait à disputer la saison 2020-2021, car elle n’aura pas les fonds requis pour jouer la campagne à venir. Plus près de chez nous, c’est la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) qui évoquait, mardi, la possibilité de sauter une saison.

Sans sonner l’alarme, il faut demeurer près de la sonnette. Ce n’est que pure spéculation pour le moment, mais il va sans dire que ce sont tous les clubs sportifs du Québec qui pourraient être touchés, tôt ou tard.