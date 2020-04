Des pompiers pour barrer la route vers La Tuque

Le maire de La Tuque a chargé ses pompiers de surveiller les routes menant à cette ville de la Haute-Mauricie, mercredi soir, en déplorant l’absence de policiers à temps plein pour refouler les visiteurs.

Pierre-David Tremblay a dit avoir pris cette décision pour pallier les contrôles routiers aléatoires que la Sûreté du Québec (SQ) a prévu d’exercer dans les quatre nouvelles régions où les déplacements seront réservés aux résidents et justifiés par des besoins essentiels durant la pandémie.

« On voulait que ces points de contrôle soient permanents et non pas durant quelques heures par jour. Ça ne me satisfait pas du tout. Je ne comprends pas », a dit le maire qui fut policier durant 26 ans à Montréal.

La Ville a fait savoir que le ministère de la Sécurité publique l’a autorisée à dépêcher ses premiers répondants, soit des pompiers de La Tuque et du secteur de Parent, sur trois barrages routiers.

Comme les pompiers n’ont pas de pouvoir de procéder à des arrestations, ils devront noter le numéro de plaque des véhicules des conducteurs récalcitrants à leurs consignes et le transmettre à la SQ.

Soulagés mais...

Plusieurs maires réclamaient une action policière pour freiner l’arrivée de visiteurs dans des régions épargnées par la COVID-19. C’est le cas à Saint-Donat, dans Lanaudière, où des touristes se sont rués dans de nombreux chalets même si le gouvernement interdit d’en louer depuis lundi.

« On espère que notre problème va se régler avec cette annonce qui est un soulagement, a dit mercredi le maire Joé Deslauriers. Mais on aura besoin que la SQ soit là sinon les gens vont s’essayer quand même. »

Il y avait « urgence d’agir et cela devrait rassurer la population », s’est réjouie Kathy Poulin, mairesse de Val-David, un village des Laurentides.

Protéger les aînés

« On n’a aucun cas de coronavirus ici jusqu’à maintenant, mais la hausse d’affluence de l’extérieur augmente le risque. Il faut mieux protéger nos gens et nos personnes âgées », a renchéri M. Tremblay en ajoutant qu’à La Tuque, il y a moins de résidences (4067) que de chalets (4220) et ceux-ci sont occupés à 85 % par des visiteurs d’une autre région.

L’inspecteur Guy Lapointe, responsable des communications à la SQ, a déclaré que les barrages routiers aléatoires ont été « convenus » avec les autorités gouvernementales et que cela « respecte les directives émises par la direction de la santé publique ».

– Avec Frédérique Giguère et Patrick Bellerose