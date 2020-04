Dexterra fait sa part

Photos courtoisie

Avec une production de plus de 10 000 bouteilles par jour sur deux quarts de travail, les employés de Dexterra contribuent, depuis le 26 mars, à la lutte contre le COVID-19. Ce sont plus de 10 personnes le jour et 9 le soir qui sont à pied d’œuvre pour garantir la distribution du produit Bio-Odeur (photo), un désinfectant à mains avec glycérine, embouteillé dans divers formats de bouteilles. Le Groupe Aptas emploie actuellement 135 personnes, dans trois usines situées à Sainte-Marie et à Saint-Malachie. Par le biais de ses quatre divisions, l’entreprise offre une grande variété de produits et de services. Elle dessert principalement les marchés de Chaudière-Appalaches et de Québec. L’entreprise est membre du Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA). Plus de 60 % des employés du Groupe Aptas sont des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles. L’entreprise d’économie sociale a un engagement envers ses employés : les encadrer dans l’atteinte de leurs objectifs en leur offrant un environnement de travail sécuritaire et stimulant, dans le respect et l’innovation. Pour en savoir plus sur l’entreprise, visitez le site groupeaptas.com.

Il y a 50 ans

Photo courtoisie

Le 1er avril 1970. Le président des USA Richard Nixon (photo) signe le Public Health Cigarette Smoking Act , exigeant les avertissements du « Surgeon General » sur les produits du tabac et interdisant la publicité pour les cigarettes à la télévision et à la radio aux États-Unis, à compter du 1er janvier 1971.

Anniversaires

Photo courtoisie

Me Louise Cordeau (photo), avocate, présidente du Conseil du statut de la femme depuis le 6 février 2017...Mychel St-Louis, vice président chez AGC Communications...Scott Stevens, défenseur de la LNH (1982-2004), 56 ans...Richard Abel, pianiste populaire, 65 ans...Ali MacGraw, actrice américaine (Love Story) 81 ans...Marcel Amont, chanteur et acteur français, 91 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 1er avril 2018. Steven Bochco (photo), 74 ans, producteur et écrivain de télévision (Hill Street Blues, NYPD Blue)...2017. Ikutaro Kakehashi, 87 ans, japonais fondateur de Roland, marque emblématique de la musique des années 80...2015. Cynthia Powell Lennon, 75 ans, première femme de John Lennon...2015. La Japonaise Misao Okawa, 117 ans, la doyenne de l’humanité...2013. Kildare Dobbs, 89 ans écrivain, éditeur et poète canadien...2010. John Forsythe, 92 ans, acteur américain...2009. Josée Savard, 51 ans, négociatrice pour les pharmacies Brunet...1987. Pierre Thériault, 57 ans, Monsieur Surprise...1984. Marvin Gaye, chanteur américain...1979. Bruno Coquatrix, 68 ans, impresario et directeur de l’Olympia de Paris...1965. Helena Rubinstein, 94 ans, esthéticienne, dirigeante d'entreprise et philanthrope.