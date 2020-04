École, cégep et université: pas de retour pour récupérer du matériel

Contrairement à ce qui avait d’abord été indiqué, il ne sera pas possible de retourner dans les écoles, cégeps ou universités pour récupérer du matériel ou des effets personnels d’ici la mi-avril.

• À lire aussi: 4611 cas de la COVID-19 au Québec: François Legault hausse le ton au sujet des résidences pour aînés

1/3 Sur la base des plus récentes informations relatives à l’évolution épidémiologique du virus, la Santé publique nous a recommandé de surseoir à toute opération visant à permettre la récupération de matériel dans tous les établissements scolaires et d’enseignement supérieur. — Jean-F. Roberge (@jfrobergeQc) April 1, 2020

C’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge en fin de journée mercredi. «La Santé publique nous a recommandé de surseoir à toute opération visant à permettre la récupération de matériel dans tous les établissements scolaires et d’enseignement supérieur», a-t-il indiqué sur Twitter.

«Je demande donc à tous les responsables d’établissements de suspendre immédiatement les démarches entreprises pour rendre de telles opérations possibles, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Bien que je sois conscient des inconvénients pour de nombreux parents et membres du personnel, la santé et la sécurité doit primer sur toute autre considération», a-t-il ajouté.

La décision de permettre un retour pour récupérer du matériel scolaire, annoncée la semaine dernière, s’était attirée des critiques au cours des derniers jours.

Cette opération avait été suspendue pour les régions de Montréal et de l’Estrie, plus fortement touchées par la crise de la COVID-19.